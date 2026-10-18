Lacio poslije skoro decenije slavio u Torinu!

Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Nakon ispadanja od Modene u Kupu Italije pred sam početak Serije A slve kritika dobio je Đenaro Gatuzo kojem je to bio prvi meč na klupi Lacija, ali izgleda da su navijači rimskog kluba ipak trebali samo malo da se strpe.

Proslavljeni fudbaler i ne baš tako proslavljeni trener poslije neuspjeha sa selekcijom Italije preuzeo je ekipu Lacija, a onda posložio kockice i sada više uspjesi Rimljana nisu slučajnost.

Nakon sedam odigranih kola u Seriji A Lacio dijeli prvo mjesto sa Interom, a do njega je došao potpuno zasluženom pobjedom, i to tamo gdje nije slavio skoro jednu deceniju.

Lacio je u nedjelju savladao Juventus rezultatom 3:0, a bio je to njegov prvi trijumf u Torinu poslije tačno devet godina.

Bila je to prilično tvrda utakmica u Torinu, a u prvom poluvremenu vidjeli smo dva pogotka od kojih je jedan priznat. Kolo Muani je zatresao mrežu, međutim, Davide Masa je nakon reakcije iz VAR sobe poništio pogodak zbog ofsajda.

Drugi gol je priznat, nakon što je danski štoper Oliver Provstgard pogodio poslije ubacivanja Zakanjija.

U odsustvu suspendovanog Lučijana Spaletija ekipu je vodio pomoćnik Marko Domenikini, ali nije uspio ni da na poluvremenu razmrda svoju ekipu, iako je odmah napravio i jednu izmjenu pa je izveo Kerima Alajbegovića i uveo Nika Voltemadea.

Lacio je ne samo čuvao prednost već je u 66. minutu povisio na 2:0 preko Gustava Isaksena, što je bio signal za nove izmjene u domaćoj ekipi.

Ništa se ipak nije promijenilo. Naprotiv, Lacio je uspio da preko Fisaja Dele-Baširua dođe i do trećeg pogotka kojim je defitnitivno potvrdio sjajnu formu, a Spaletiju zada nove glavobolje.