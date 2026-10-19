Proslavljeni engleski fudbaler Dejvid Bekam mogao bi da bude kandidat za prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije (FIFA).

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Đani Infantino se kandiduje za četvrti mandat na čelu FIFA. Međutim, nakon nedavnog sastanka Vijeća FIFA, UEFA i Fudbalski savez Njemačke (DFB) sve intenzivnije traže kandidata koji bi mu izašao na crtu. Dok evropski savezi tragaju za ličnošću sa međunarodnim ugledom i uticajem, u javnosti već kruži nekoliko zvučnih imena. Jedno se posebno izdvaja: bivša fudbalska zvijezda David Bekam mogao bi iznenada da postane ključni faktor, piše "Skaj Sport".

Bez odgovora na ključna pitanja

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Sastanak Vijeća FIFA završen je nezadovoljavajuće za Infantinove protivnike. Prvi čovjek svjetske kuće fudbala nije ponudio odgovore na ključna pitanja, ali je iz čitave situacije ponovo izašao kao pobjednik. Snažan protivnik potrebniji je nego ikada kako bi se spriječio njegov reizbor.

Zahvaljujući svom karakterističnom manevrisanju, predsjednik FIFA još jednom se izvukao iz teške pozicije. Prvi put se sastao sa svojim oštrim kritičarima nakon spornog plana o prodaji TV prava za Svjetsko prvenstvo. UEFA je spremila čitav paket osjetljivih i kritičkih pitanja, ali odgovore nije dobila - osim izvinjenja švajcarskog funkcionera, koji je priznao greške u komunikaciji, dok nastavlja da učvršćuje svoju moć na vrhu.

Sljedeće godine Infantino planira da odbrani poziciju i osvoji četvrti mandat. UEFA i njeni saveznici iz konfederacije KONKAKAF odlučni su da to spriječe. Međutim, Infantinu ide na ruku to što, osim pritiska Evropljana, trenutno ne postoji niko ko bi ga ozbiljno ugrozio. Prava alternativa se još ne nazire, a rok za nominacije isteče 18. novembra.

Potraga za harizmatičnim liderom

Dejvid Bekam

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"Namjera nam je, naravno, da vidimo drugu osobu na čelu FIFA", izjavio je predsjednik DFB-a Bernd Nojendorf nakon sastanka u Cirihu. „To podrazumijeva i predlaganje protivkandidata koji bi donio preko potreban zamah.“

Nojendorf je u intervjuu za RTL i Sky Sport oštro kritikovao niz jednostranih odluka koje je Infantino donio, uključujući i nedavno uvođenje takozvane Nagrade za mir.

I UEFA je nakon kriznog sastanka u Berlinu poručila: "Svjetskom fudbalu je potrebno novo rukovodstvo: poštovana i ujedinjujuća figura iz fudbalske zajednice, sa vizijom, liderstvom, sposobnošću da izgradi povjerenje među konfederacijama i beskompromisnim stavom kada je riječ o reformama, integritetu i nezavisnosti".

Nakon ovih poruka, riječ "harizma" sve se češće spominje u fudbalskim krugovima. Ali ko je uopšte ima dovoljno da bi zasjenio Infantina?

Otpadaju mnogi kandidati, spominje se Arsen Venger

Izvor: MN Press

Nekoliko očiglednih opcija već je ispalo iz igre: predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin isključio je mogućnost kandidature, a Naser Al-Kelaifi iz Katara takođe nije dostupan. Prema medijskim izvještajima, kandidaturu je odbio i Viktor Montaljani, šef konfederacije Sjeverne, Srednje Amerike i Kariba, koji želi da ostane na svojoj trenutnoj funkciji.

U britanskim medijima iznenada se pojavilo ime Arsena Vengera. Bivši menadžer Arsenala, koji od 2019. godine blisko sarađuje sa Infantinom kao direktor u FIFA, navodno je bio želja nekoliko evropskih čelnika. Međutim, njegova kandidatura je pod velikim znakom pitanja - Venger dobro poznaje Infantinovu moć i dio je njegovog užeg kruga, pa je upitno koliko bi bio vjerodostojan kao simbol "novog početka". Mediji poput "Gardijana" navode da su prijedlozi poput Vengera ili Mišel Kang (milijarderke i investitorke u ženski fudbal) već odbačeni.

Pitanje je i sa kog bi kontinenta kandidat uopšte morao da dođe. Afrika i Južna Amerika ujedinjeno stoje iza Infantina, jer je pod njegovim vođstvom FIFA postala mašina za maksimizaciju profita od koje svi imaju koristi. Slična je situacija i sa arapskim zemljama.

Dejvid Bekam kao svetionik nade

Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Kada se sve sabere, Evropa ostaje jedini kontinent sa dovoljno uticaja da ponudi izazivača. S obzirom na postavljene kriterijume, izbor se prirodno sužava na čovjeka koji do sada nije zvanično spominjan: Dejvida Bekama.

Bivši engleski reprezentativac posjeduje globalnu prepoznatljivost i ugled koji su neophodni za ovu ulogu. Kao nekadašnja zvijezda Mančester junajteda i Real Madrida, ali i osnivač Inter Majamija, Bekam uživa ogroman ugled širom svijeta. Izuzetno je cijenjen i u Aziji, gdje je još od 2013. godine ambasador kineskog fudbala.

Pored toga, Bekam je još 2015. godine javno kritikovao FIFA, nazivajući tadašnje korupcionaške skandale "odvratnim". Kao milijarder, van je svake sumnje da bi funkciju koristilil za lično bogaćenje, a ima i dovoljno sopstvenih resursa da finansira izbornu kampanju. Ukratko: fudbalska je legenda, uspješan poslovni čovjek i izuzetno dobro povezan na svim nivoima.

Kuloarima se već šapuće da bi Ser Dejvid Bekam - ukoliko bi dobio zvaničan poziv evropskih saveza - bio spreman da prihvati izazov i uđe u borbu za vrhušku svjetskog fudbala.

(MONDO)