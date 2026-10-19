Na utakmici Brentforda i Liverpula jedan navijač je odlučio da ugrozi bezbjednost svih učesnika svojim nepromišljenim potezom i pokrenuta je istraga.

Izvor: Shaun Botterill/Getty Images Europe, Guliver

Liverpul je gostovao Brentfordu i poslije preokreta je uspio da dođe do pobjede u Premijer ligi (2:1). Na tom meču moglo je da bude mnogo više golova, publika je mogla da vidi dosta šansi na obje strane, bilo je i nekih kontroverznih situacija, ali ne samo to.

Poslije meča je pokrenuta hitna istraga, uključena je i policija. Naime, jedan navijač je odlučio da snima sam sebe kako šutira loptu na teren sa velike udaljenosti, ali u blizini stadiona. Pošto se stadion nalazi u sklopu kompleksa zgrada, jedan navijač je odlučio da potencijalno ugrozi bezbjednost navijača i igrača i šutnuo je loptu sa neke od obližnjih zgrada, sve to je snimljeno na kamerama.

https://t.co/1JoVkCiv0A — Anything Liverpool (@AnythingLFC_)October 19, 2026

"Svjesni smo incidenta koji se dogodio tokom meča kada je jedna stvar sa ogromne visine ubačena ka terenu na meču protiv Liverpula. Takvo ponašanje je opasno i potencijalno je moglo da ugrozi nekoga. Sve je proslijeđeno policiji, pokrenuta je istraga kako bi se kaznila odgovorna lica. Sve to može da dovede do krivične prijave. Bezbjednost navijača, igrača, stručnih štabova, sudija i svih učesnika je najvažnija i klub će uraditi sve da podrži istragu", navodi se u saopštenju.

Nije bilo potrebno dugo vremena da se pronađe krivac. I to tako što je taj navijač odlučio da objavi snimak tog događaja na društvenim mrežama kako bi se pohvalio. Snimak je postao viralan na društvenim mrežama tako da će ga policija brzo identifikovati...