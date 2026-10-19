Mostarski Zrinjski savladao je Čelik na "Bilinom poju" (0:3) pred oko 6.000 gledalaca, a utakmicu je obilježio i incident navijača "plemića", koji su se sukobili s policijom u prvom poluvremenu.

Izvor: X/Sport bez cenzure

Incident se desio u 35. minutu, na dijelu stadiona na kojem su bile smještene pristalice mostarskog kluba, a šta je prethodilo sukobu za sada nije poznato, prenio je "Dnevni avaz".

Sukob Ultrasa i policije u Zenici https://t.co/MmKDkpdlDp — Sport bez cenzure (@sportbezcenzure)October 18, 2026

Situacija se smirila nakon nekoliko minuta, a navijači mostarske ekipe su nastavili pružati podršku izabranicima Simona Rožmana.

Ključni detalj meča desio se u 36. minutu kada je igrač Čelika Faruk Gogić dobio drugi žuti karton, pa su Mostarci u nastavku iskoristili brojčanu prednost i pogocima Nemanje Bilbije (dva) i Antonija Ilića stigli do ubjedljive pobjede.

Zrinjski je novim trijumfom pobjegao drugoplasiranom Borcu iz Banjaluke na pet bodova razlike, uz utakmicu više.