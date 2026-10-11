Partizan je pobijedio Beč u trećem kolu ABA lige.

Izvor: MN Press

Partizan je pobijedio Beč 99:78 u trećem kolu ABA lige.

Bila je to dobra uvertira za tim Đoana Penjaroje pred duplo kolo Evrolige i mečeve protiv Panatinaikosa (u Beogradu) i Fenerbahčea (u Istanbulu). Ujedno, Španac je odlučio da odmori najboljeg u ekipi Karlika Džounsa, dok je priliku da se razigra dobio Lamar Stivens koji je posljednji meč odigrao u Parizu, a onda se oporavljao od povrede.

Partizan je izgledao vrlo dobro, a statistika to i dočarava. Bio je ovo odličan meč u kojem se tim razigrao za predstojeće izazove - ispred svih je dominirao Nikola Tanasković koji je posle 10 minuta već imao dvocifren učinak. Najefikasniji su bili Luka Vildoza, Žofri Lovernj i Bandža Si sa po 15 poena, a ne smije se izostaviti i Alesandro Pajola koji je nesebično razigravao i na kraju je imao čak 12 asistencija. Na drugoj strani je tim vodio Nikola Jovanović (18), a pratio ga je Aleksandar Langović sa 17, a pomagao je i Pejn Šenfild (14).

Partizan nije u startu uspio da nametne ritam, pa se do kraja prve četvrtine mučio sa odbranom Beča. Na kraju, crno-bijeli su kroz mini-serije uspjeli da dođu do blage prednsoti poslije 10 minuta, iako je trojka Radončića u samom finišu djelovala kao da se Beč neće lako predati. Ipak, domaćin je rivala potpuno slomio u drugoj četvrtini serijom od 14:2 poslije koje je imao vođstvo od 42:28 - pogađali su Lovernj, Tanasković i Nakić.

Vidi opis Partizan se zagrijavao za Panatinaikos: Penjaroja odmorio Karlika, crno-bijeli rutinski obavili posao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press Br. slika: 13 13 / 13

Lagodna prednost je natjerala Partizan da spusti gas poslije velikog odmora, pa smo u trećoj dionici vidjeli egal, a crno-bijeli su nekako uspjeli da slave sa 24:22 (75:60). Partizan jeste imao značajnu prednost, ali nije smio da posustaje u narednih 10 minuta posebno jer su i Jovanović, Langović i Šerfild bili raspoloženi iaok je njihov tim bio u zaostatku. Sve to je naljutilo trenera Penjaroju koji u posljednjih 10 minuta nekoliko puta upozoravao tim na pad koncentracije, a važno je istaći i da je Partizan poslije svakog tajm-auta izgledao mnogo bolje na terenu.

Na kraju, Partizan nije smio da se opušta iako je imao pobjedu u "džepu", trudio se da održi ritam i rutisnki privede meč kraju. Ujedno, crno-bijeli su imali priliku i da u ovoj kontrolnoj proveri polako sklope kockice za jedan od najtežih mečeva u Evroligi - susret sa Panatinaikosom, a onda i sa prošlogodišnjim šampionom Fenerbahčeom.