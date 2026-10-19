Mančester siti biće kažnjen oduzimanjem toliko velikim brojem bodova da neće moći "iz prve" da se vrati u Premijer. ligu

Izvor: MN Press

Mančester siti biće drastično kažnjen tako žestokim oduzimanjem broja bodova da će sigurno ispasti iz lige u drugi rang ("Čempionšip"), ali neće biti automatski izbačen u četvrtu ligu ("Ligu dva"), saznao je novinar Dejli mejla, Oliver Holt.

Prema najnovijim informacijama, Mančester siti bi mogao da ostane bez toliko bodova da bi morao bar dvije sezone da sigurno provede u Čempionšipu, što je drugi rang engleskog fudbala. "EFL" (Engleska fudbalska liga), koje rukovodi tim takmičenjem, ne bi bilo u obavezi da prihvati tu sankciju, ali vjerovatno je da bi to učinila.

Prema saznanju novinara, nije ideja da se Siti do kraja ponizi kaznom, bez obzira na to što je javno mnjenje potpuno okrenuto protiv "građana" nakon izricanja zvanične presude da su varali i izbjegavali stroga finansijska pravila da bi stvarali i jačali šampionske timove Pepa Gvardiole.

"Ima vrlo malo smisla težiti kažnjavanju u stilu Versajskog sporazuma. Želja da se ponizi poraženi mogla bi zadovoljiti niske pobude, ali čini vrlo malo za buduću dobrobit šire fudbalske zajednice. Siti, naravno, mora biti kažnjen, ali mu se takođe mora pružiti put ka rehabilitaciji", piše "Dejli mejl".

Kada će Siti biti izbačen iz lige?

Glasno su odjeknule riječi legendarnog kapitena Liverpula Stivena Džerarda da želi da Mančester siti pati zbog onoga što je oduzeo drugima. Ipak, nije izvjesno da će Siti biti izbačen usred takmičarske godine, jer bi to poremetilo organizaciju takmičenja na dva nivoa.

"Ako bi Siti bio izbačen iz Premijer lige, gdje bi igrali do kraja sezone? Da li bi klub jednostavno bio stavljen u stanje mirovanja na šest mjeseci? Svi njihovi rezultati koji su prethodili izbacivanju morali bi da budu proglašeni ništavnim. To bi zadovoljilo želju za osvetom, ali po cijenu opšteg zdravlja cijele lige. Isto tako, to bi kaznilo navijače Sitija, a ne rukovodstvo kluba, za koje je nezavisna komisija utvrdila da je varalo."

Da li će i gazde Sitija morati da odu?

U odgovoru na pitanje o daljoj sudbini vlasnika Sitija "leži" jedna od ključnih stvari ove kazne. Teško bi bilo zamisliti kako bi rukovodstvu šeika Mansura, koje je proglašeno krivim za tako očiglednu obmanu, uopšte moglo biti dozvoljeno da ostane na čelu kluba.

Kada bi se Mansuru i njegovim saradnicima dozvolilo da nastave da rade, kredibilitet svih regulatornih tijela bio bi ugrožen, bez obzira na to što bi i dalje funkcionisanje Sitija bilo ugroženo "izlaskom" vlasnika iz Abu Dabija.