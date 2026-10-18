Kopenhagen je odigrao neriješeno protiv Orhusa, timom iz zone ispadanja u danskoj Superligi. Sada se tamošnji lider priprema za duel sa Crvenom zvezdom u Konferencijskoj ligi.

Izvor: Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

Lider danskog prvenstva, Kopenhagen, odigrao je neriješeno protiv Orhusa 1:1 (1:0) uoči gostovanja Crvenoj zvezdi u 2. kolu Konferencijske lige (četvrtak, 18.45).

Brazilski krilni napadač Roberto bio je strijelac za domaćina na stadionu "Parken", ali je gost - tim iz zone ispadanja - ipak napravio iznenađenje pogotkom nemačkog napadača Janija Sere, nekadašnjeg đaka Borusije Dortmund.

Kopenhagen je tako odigrao dva posljednja kola danskog prvenstva bez pobjede (0:1 protiv Mitjilanda, 1:1 protiv Orhusa) i dolazi na "Marakanu" uzdrman u tamošnjoj Superligi, ali uz dominantnu pobjedu protiv Brage na otvaranju Konferencijske lige.

Tim danskog stručnjaka Boa Svensona (47) igrao je protiv Orhusa u formaciji 4-2-3-1 i u ovom sastavu: Dijant Ramaj - Feliks Bejmo, Asger Sorensen, Akoš Markgraf, Markos Lopez - Aleks Kral, Vilijam Klem - Junosuke Suzuki, Mohamed Eljunusi, Robert - Viktor Dadason.

Igrali su i poznati veteran Tomas Dilejni, Đovani Viani Enđe, Tapelo Maseko, Mads Madsen, Birger Meling