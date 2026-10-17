Fudbalski klub Partizan napravio veliku grešku što nije prodao Dembu Seka tokom ljeta. Tako je otežao posao Saši iliću koji mora da ga suspenduje.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan nema mira čak ni kada pobjeđuje - što se ove jeseni u Superligi Srbije dešava sporadično. Samo nekoliko dana nakon što su u Humskoj savladali Novi Pazar (1:0) i tako zabilježili treći trijumf u prvih deset mečeva prvenstva, fudbaleri crno-bijelih su u centru pažnje zbog tuče na treningu.

Kažnjeni su krilni napadači Demba Sek i Nikola Čumić, a o njihovom sukobu morao je da govori i trener Saša Ilić. Jedan od najlegendarnijih fudbalera Partizana preuzeo je odgovornost za ponašanje svojih igrača, ali je utisak da nije jedini krivac za ovakvo stanje u timu.

"Pa hajde da počnem prvo od sebe, to smatram svojom velikom greškom od kako sam došao u Fudbalski klub Partizan, vidio sam neke određene stvari po pitanju nediscipline igrača. Moje uvjerenje je bilo da ćemo kroz neke razgovore prevazići to, jer je interes Partizana iznad svih", rekao je Ilić i potvrdio da pojedini igrači ponavljaju prekršaje.

Čini se da Saša Ilić nije jedini koji je pogriješio kada je Demba Sek u pitanju. Crno-bijeli su tokom ljetnjeg prelaznog roka imali priliku da za 4.000.000 evra prodaju krilnog napadača, ali je odlučeno da on ostane u klubu jer će biti i boljih trenutaka za njegov transfer. Sada je to pod velikim znakom pitanja.

Zašto ga Partizan nije prodao?

Za krilnog napadača Partizana ovog ljeta bio je zainteresovan Hetafe, koji je imao priliku da ga vidi na djelu u dvomeču posljednje runde kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Postojale su pojedine ponude za senegalskog fudbalera sa Bliskog istoka, navodno su se raspitivali i turski klubovi, ali Partizan nije popustio.

Procijenili su u Humskoj da su prodaje Ugrešića, Dragojevića i Roganovića dovoljne za ovo ljeto, a da bi Demba Sek mogao sebi dodatno da podigne cijenu. Iako je Partizan mogao da zaradi na krilnom napadaču, odlučeno je da se ne prihvati ponuda teška četiri miliona evra.

Vidi opis Saša Ilić priznao, a svi u Partizanu pogriješili: Umjesto 4.000.000 eura imaju suspendovanog Seka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Vjerovalo se u tom trenutku da bi Senegalac kroz mečeve Superlige Srbije mogao sebi dodatno da podigne cijenu. Prethodna sezona bila mu je najbolja u karijeri, sada je već priviknut na život u Srbiji, pa je djelovalo da bi domaće prvenstvo moglo i više da mu prija. Kakva je to samo greška bila...

Tokom posljednjih mjesec i po dana, odnosno od njegovog povratka na teren nakon suspenzije zbog crvenog kartona protiv Mačve u Šapcu, fudbaler Partizana Demba Sek ima jedan gol i dvije asistencije na šest utakmica - od kojih su crno-bijeli izgubili čak tri.

Sek je asistirao u remiju protiv Radnika (4:4) i porazu od Vojvodine (3:2), a posljednji gol postigao je 23. avgusta u porazu od Mladosti iz Lučana. Upravo se tada pisalo da Saša Ilić zbog njegovog ponašanja želi da napusti klupu Partizana!

Šta radi Demba Sek?

Ranije u toku sezone kažnjen je Ibrahim Zubairu, ali on nije jedini koji je pravio incidente. Počelo je kada se Sek na priprema u Sloveniji koškao sa saigračima, a zatim bježao iz karantina, izbjegavao treninge i kršio klupsku disciplinu.

Kako se problemi koje pravi nisu smanjivali, o tome je sve glasnije počelo da se priča po Beogradu, pa su vijesti stigle i do šire javnosti.