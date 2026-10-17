Nevjerovatni Lamin Jamal ponovo postigao spektakularan gol za Barselonu.

Izvor: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Fudbaleri Barselone upisali su još jednu ubjedljivu pobjedu u Primeri, pošto su u devetom kolu savladali Betis (5:2) i tako zadržali maksimalan učinak na početku nove sezone. Među herojima ove pobjede bio je i Lamin Jamal, vjerovatno najbolji fudbaler na svijetu u ovom trenutku.

Talentovani reprezentativac Španije upisao je gol i asistenciju na ovom meču, a njegov pogodak posebno je zanimljiv. Bilo je to pravo malo remek-djelo fudbalskog majstora, koji je nezaustavljiv ovih dana. Čak i kada igrači pretpostave šta bi mogao da uradi, niko ne može to da spriječi. Pogledajte kako je zatresao mrežu:

Spectacular goal by Lamine Yamal Real Betis 0-1 Barcelona https://t.co/ETxT1w9t6I — Goals Xtra (@GoalsXtra)October 17, 2026

Kakvu sezonu igra Lamin Jamal?

Talentovani španski fudbaler potpuno je nevjerovatan u ovoj takmičarskoj godini. Na prve dvije utakmice Barselone u prvenstvu nije uticao golom i asistencijom, iako je njegov tim čak sedam puta tresao mrežu rivala. Tek nakon toga je Lamin Jamal uhvatio ritam i od tada niko ne može da ga zaustavi.

Protiv Rajo Valjekana, Valensije i Levantea postigao je po dva gola, zatim je imao gol i dvije asistencije protiv Rasinga iz Santandera, pa dvije asistencije protiv Sevilje i još jednu protiv Hetafea. Meč protiv Betisa završio je sa golom i asistencijom.

Slična situacija dešava se i na mečevima u Ligi šampiona. Prvo je protiv Fejnorda imao gol i dvije asistencije, a zatim je dva puta asistirao i protiv Galatasaraja. Ne treba zaboraviti ni da je u dresu Španije imao gol protiv Engleske, dva gola i asistenciju protiv Hrvatske i gol protiv Češke.

Kada se sve sabere, Lamin Jamal od početka sezone ima 11 mečeva, devet golova i 10 asistencija na klupskom, odnosno četiri meča, četiri gola i asistenciju na reprezentativnom nivou. Nevjerovatne brojke.