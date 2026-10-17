Real Madrid zahtijeva hitnu ostavku Havijera Tebasa zbog uvrjedljivih poređenja sa Gebelsom i zataškavanja afere 'Negreira'.

Izvor: (AP Photo/Manu Fernandez)

Fudbalski klub Real Madrid izdao je zvanično saopštenje u kojem oštro osuđuje nedavne izjave predsjednika La Lige i potpredsjednika Fudbalskog saveza Španije, Havijera Tebasa, i zvanično zahtjeva njegovu hitnu ostavku.

Povod za ovakvu reakciju "Kraljevskog kluba" su Tebasovi komentari u kojima je metode rada uprave Reala i njihove klupske televizije uporedio sa propagandnim metodama nacističkog ministra Jozefa Gebelsa.

Prenosimo ključne poruke iz Madrida iz saopštenja:

Poređenje sa nacistima je moralno odvratno

Real Madrid ističe da je apsolutno neprihvatljivo i izuzetno opasno da osoba koja obavlja dvije najodgovornije funkcije u španskom fudbalu koristi poređenja sa nacističkom propagandom kako bi diskreditovala klub, njegovu upravu i klupsku televiziju. Iz Madrida napominju da Tebasovo naknadno pravdanje da se to "nije odnosilo na nacističku ideologiju" ni na koji način ne umanjuje duboko uvrjedljiv, moralno odvratan i institucionalno nedostojan karakter njegovih riječi.

Klub ovo vidi kao samo još jedan u nizu kontinuiranih napada Havijera Tebasa na Real Madrid i njegove medije, ocijenivši kao nedopustivo da se klubu pripisuju postupci nezavisnih novinara nad kojima klub nema nikakvu kontrolu.

Skretanje pažnje sa "Slučaja Negreira"

Madriđani smatraju da je posebno problematično to što Tebas ovakvim izjavama pokušava da dovede u pitanje legitimne poteze Reala u vezi sa takozvanim "Slučajem Negreira".

"S obzirom na to da su institucije koje Tebas vodi ignorisale izuzetnu težinu ovog skandala, naš klub je bio primoran da se direktno obrati UEFA-i. Zahtevali smo potpuno rasvjetljavanje višegodišnjih isplata koje je Barselona davala potpredsjedniku Sudijske komisije (CTA), kao i usvajanje mjera koje će garantovati integritet takmičenja“, navodi se iz kluba.

U skladu sa tim, Real Madrid zahtjeva potpunu, korenitu reformu sudijskog sistema i rukovodećih struktura Saveza, što podrazumijeva smjenu svih onih koji su bili na funkcijama tokom tog mračnog perioda.

Tebas je "pošast" za španski fudbal

Izvor: (AP Photo/Ted Shaffrey)

Iz uprave velikana sa "Santjago Bernabeua" poručuju da je neverovatno da predsjednik La Lige troši energiju na diskreditaciju Real Madrida, umjesto da sa svoje pozicije insistira na rasvetljavanju ovih teških optužbi i neophodnom pročišćenju španskog fudbala.

"Njegovo ponašanje ukazuje na potpuni nedostatak neutralnosti, poštovanja i nepristrasnosti, što je nespojivo sa funkcijama koje obavlja. Njegovi konstantni napadi na Real i sve one koji traže transparentnost predstavljaju pravu pošast za španski fudbal", oštar je stav Reala.

"Tebase, odlazi što pre"

Na kraju saopštenja, Real Madrid zaključuje da bi Tebasovi postupci bili neprihvatljivi u bilo kojoj evropskoj sportskoj instituciji koja se temelji na principima poštovanja i integriteta, čime se on i zvanično diskvalifikovao za dalji ostanak na funkcijama.

Kao rezultat svega navedenog, klub zahtjeva njegovu neopozivu i hitnu ostavku, uz jasnu poruku da će "Kraljevski klub" nastaviti da brani svoja prava, svoj ugled, i da se bori za rasvjetljavanje "Slučaja Negreira" do samog kraja.

Tebas: Sve same prijetnje i zastrašivanja

Prozvani čelnik španskog fudbala odgovorio je kratko, na društvenoj mreži "Iks".

"Izgubio sam račun o tome koliko puta su, u trinaest godina, rukovodioci Reala iz Madrida tražili moju ostavku ili pokušavali da me diskvalifikuju: prijave CSD-u, direktno ili preko trećih lica, krivičnih prijava… Današnja je još jedna. Ono što i dalje ne stiže su odgovori. Moj zaključak: žele da UNIŠTE nacionalnu konkurenciju. Ono što do sada nisu postigli sa Superligom pokušavaju sa izvitoperenim narativom iz svojih medija".

"Tražite moju ostavku, moju diskvalifikaciju ili moju 'društvenu smrt'. Već poznajem proceduru. Takođe se sjećam onog: 'Okrenuću protiv tebe cijelu navijačku publiku Reala iz Madrida i nećeš moći da ideš ulicom'.

"Prestanite da stavljate ljude na nišan i da miješate kritike njihovih rukovodioca sa napadima na klub i njegove navijače. Sve ovo ima ime: zastrašivanje. Umotati ga u zvanično saopštenje ne čini ga regeneracijom", poruka je Tebasa, između ostalog.

Sve ovo događa se pred nedelju, 25. oktobar, kada će u 21 sat u Barseloni biti odigran El Klasiko Barselona - Real.