Budućnost Voli savladala je Slovan iz Bratislave sa 82:70 u četvrtom kolu ABA lige.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli savladali su Slovan iz Bratislave rezultatom 82:70 u četvrtom kolu AdmiralBet ABA lige i prekinuli seriju od tri uzastopna poraza u svim takmičenjima.

Izabranici Andreja Žakelja od početka su kontrolisali utakmicu, a na poluvremenu su imali ubjedljivu prednost od 49:25. „Plavi“ su u trećoj četvrtini stigli i do maksimalnih 30 poena razlike (60:30), ali su potom popustili u odbrani i dozvolili gostima da smanje zaostatak. Ipak, Podgoričani su u završnici odbili nalet Slovana i mirno priveli meč kraju.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Flečer Megi sa 16 poena, dok je Džastin Smit dodao 15, Aksel Butej 12, a Marijal Šajok 11 poena. U ekipi Slovana istakao se Bjukenan sa 18 poena, dok je crnogorski reprezentativac Zoran Nikolić upisao osam poena i devet skokova.

Budućnost je tako ostvarila drugu pobjedu u regionalnom takmičenju, a naredni izazov očekuje je u Evrokupu, gdje će u utorak ugostiti Neptunas.