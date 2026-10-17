Albert Rijera ističe Vasilija Kostova kao ključnog igrača Crvene zvezde, očekujući od njega više golova i asistencija u Superligi.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde se nakon poraza od Lugana (2:3) u Konferencijskoj ligi okreću obavezama u Superligi Srbije. Naredni protivnik je Mladost iz Lučana, a pred taj meč Albert Rijera je govorio o Vasiliju Kostovu - najtalentovanijem igraču kojeg ima u timu.

Španski stručnjak je zadovoljan izdanjima mladog fudbalera, ali vjeruje da on može još više da se istakne golovima i asistencijama. Zbog toga želi da se Kostov prijatnije osjeća kada je u opasnoj zoni i da na tom dijelu terena bude još zapaženiji.

"Mislim da je potrebno samo da promijeni učinak kada su u pitanju asistencije i golovi. Sve ostalo radi veoma dobro. Možda smo navikli da Kostov učestvuje u postizanju golova i upisuje asistencije. To i očekujem od njega, jer znam da može. Zato želim da u posljednjoj trećini terena preuzme malo više rizika, u driblingu, posljednjem pasu ili završnom udarcu. Ponekad mora da šutira i sa distance. Na tome insistiram kada je on u pitanju", rekao je trener Crvene zvezde u najavi meča protiv Mladosti.

Španski trener pokušava da od Kostova napravi jednog od ključnih igrača svog tima. Nudi mu ogromnu ulogu na terenu, očekuje od njega preuzimanje odgovornosti, a uskoro će zahtijevati i konkretniji učinak.

"Želim da se ne plaši kada se nađe u blizini kaznenog prostora, već da bude odlučniji i preuzme veću odgovornost, da bude jedan od ključnih igrača. U svemu ostalom veoma sam zadovoljan onim što pruža kada imamo loptu. Posebno je važno to što je veoma dobar i u igri bez lopte. Zadovoljan sam, ali znam da može da nam donese i konkretan učinak u vidu golova i asistencija", zaključio je Španac.

Na početku nove sezone Vasilije Kostov ima 14 mečeva, pet golova i dvije asistencije u dresu Crvene zvezde. Pogodio je protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok je u Superligi Srbije imao dva gola i asistenciju protiv Mačve, gol protiv Vojvodine, gol protiv IMT-a i asistenciju protiv Radničkog u Kragujevcu.