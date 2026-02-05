Šćepanović je kazao da je Uprava policije odmah analizirala video-nadzor tokom kojeg su utvrdili da je dan ranije, oko 18 časova, kod Miloša Medenice u stanu boravila njegova majka i još jedno lice iz predmeta.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Šćepanović je kazao da potraga za Milošem Medenicom protiče tako što je sudija Radović odmah obaviješten 28. januara da je prekršena mjera, što je Radović negirao, naglašavajući da je odluku o pritvoru donijelo postupajuće vijeće sutkinje Vesne Kovačević.

Šćepanović je kazao da je Uprava policije odmah analizirala video-nadzor tokom kojeg su utvrdili da je dan ranije, oko 18 časova, kod Miloša Medenice u stanu boravila njegova majka i još jedno lice iz predmeta, prenose Vijesti.

"U večernjim časovima u 23.03 časova, iste noći, lice se udaljilo na određenu lokaciju. Uprava policije je utvrdila gdje je boravio i ko mu je pružio logistiku, o čemu je upoznato tužilaštvo. Radi zaštite potrage da se ne bi uticalo na određena lica moram da dodam da je pregledano preko 100 lokacija. U određenim objektima su svakodnevne provjere, a dobili smo informaciju da je supruga Medenice podnijela pritužbu na rad Uprave policije zbog uznemiravanja, da je podnijela pritužbu Centru za socijalni rad zbog uznemiravanja djece. A majka, osuđeno lice, takođe prigovorom konstatovala je da će tražiti zaštitu ljudskih prava", objelodanio je direktor Uprave policije.

On je rekao da Uprava policije nema informaciju, koju je danas saopštio član skupštinskog Odbora za bezbjednost Nikola Zirojević, da je Miloš Medenica već kršio mjere kućnog pritvora, ali je najavio da će to provjeriti.

"Ja bih, čak i njegovim tezama, što bi rekao on, da se obračunamo", konsatovao je Radović, misleći na elaboraciju direktora Uprave policije u prošloj emisiji "Načisto".

"Najprije bih naveo da nisu tačni navodi Šćepanović da zabrana napuštanja stana nije kućni pritvor. To se i kolokvijalno ali i po teoriji kao i u praksi Evropskog suda pravde naziva kućnim pritvorom. A zašto, zato što se tom mjerom vrijeme provedeno u kućnom pritvoru, uračunava u kaznu zatvora. Prema članu 166 ZKP-a, za sprovođenje mjera je nadležna Uprava policije. Sud je donio tu mjeru, a svima je bilo poznato, pa i direktoru Uprave policije, da je 28. januara zakazano izricanje presude. Zaista je zanimljivo da su vršilii uoči presude, a tog dana nijesu obezbijedili taj stan posebno jer je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predložilo kaznu od 20 godina. Moglo se očekivati da se izrekne zatvorska kazna", kazao je Radović.

Na pitanje urednika emisije Petra Komnenića, zašto Radović nije kao sud obavezao Upravu policije da daje instrukcije da ide u 24-časovno nadziranje lica u kućnom pritvoru, Radović je kazao da se to nikada nije desilo, ali ne sumnjajući u profesionalnost direktora Uprave policije i njegovu časnost, vjeruje da je tog dana došlo do neopreznosti Uprave policije, pišu Vijesti.

"Jednostavno je tog dana Uprava policije zatajila", rekao je Radović.

Šćepanović je rekao sudiji Radoviću da će dobiti kompletne spise o postupanju u ovom slučaju, a Radović je ponovio da on u ovome slučaju nije imao nikakve nadležnosti.

"Uznapredovala je ta pojava da direktor Uprave policije dolazi na televiziju da on tumači pravo, komentariše presude, ocjene dokaze", rekao je Radović, na šta je Šćepanović reagovao; "To je Vesna Medenica branila, a ovo je slobodna Crna Gora".