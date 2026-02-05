Usvojen je i predlog da se uputi poziv skupštinskom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, da se održi zajednička sjednica na kojoj će biti saslušani i predstavnici sudstva, povodom ovog slučaja.

Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore prihvatio je inicijativu za kontrolno saslušanje ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Ivice Janovića u vezi sa bjekstvom prvostepeno osuđenog Miloša Medenice, prenosi Dan.

Tok sjednice:

Poslanik GP URA Miloš Konatar, obrazlažući predlog, kazao je da je cilj saslušanja je da se utvrde razlozi zbog kojeg policija nije sprovela nadzor nad Milošem Medenicom.

"Cilje je da se dobiju objašnjenja o preduzetim mjerama prije i nakon presude, jasno definišu odgovornosti u vezi propusta i informacije o statusu nadzora u sektoru bezbjednosti", kazao je Konatar.

On je rekao da nakon bjekstsva okrivljene tužiteljke Lidije Mitrović ne možemo govoriti da je Miloš Medenica izolovan slučaj.

" Ne želim da upirem prstom u bilo koga, već da saznamo ko je odgovoran", rekao je Konatar i dodao da za slučaj Miloša Medenice nakon sedam dana još nije utvrđena odgovornost.

Poslanik Nikola Zirojević kazao je da je kontrolno saslušanje čelnika policije neophodno. On je naveo da policija ne može da pronađe ni limeni spomenik, težak dvije tone.

"Nakon spomenika koji bježi, nama se sada Miloš Medenica sprda sa državom" rekao je Zirojević. On je rekao da policija nije mogla tako brzo da utvrdi da je snimak Medenice koji se pojavio na mrežama generisan uz pomoć vještačke inteligencije jer prema njegovim riječima mi takvu opremu nemamo.

"Želim da dobijemo odgovor na pitanje i kako su utvrdili da je snimak lažan", rekao je Zirojević. On je kazao i da izmjene zakona kojim bi se pritvor produžio sa tri na pet godina nije u skladu sa evropskim zakonima i da zbog toga taj predlog nije podržao.

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić kazao je da svjedočimo posrnuću sektora bezbjednosti.

"Ne postoji čovjek u sektoru bezbjednosti koji bi izašao i kazao da je riječ o propustu, ako već ne žele da podnesu ostavke" rekao je on i dodao da prema informacijama koje dobijamo iz sudova i policije, propust se nije ni desio.

"Treba utvrditi šta se desilo i ko treba da odgovara" rekao je Anđušić.

Poslanik DNP-a Vladislav Bojović kazao je da je direktor policije Lazar Šćepanović morao da podnese ostavku ili da ga premijer Milojko Spajić smijeni.

"U svakoj ozbiljnoj državi, zbog ovakvog slučaja, ključni ljudi bi podnijeli ostavke. Samo zbog činjenice da nemamo smjene, potrebno je inicirati kontrolno saslušanje. Vanredno je stanje u sektoru bezbjednosti dok se Vlada pravi da je stanje normalno i da samo što nismo ušli u EU2 rekao je Bojović.

Prema njegovim riječima bjekstvo Miloša Medice potvrđuje da bivši predsjednik Milo Đukanović još kontroliše sektor bezbjednosti, ANB i pravosuđe.

" Bili smo u pravu kada nismo podržali izbor Šćepanovića za direktora policije, on je stroguću trenirao u Botunu, a ovamo mu bježe osuđena lica. Uz sve to krivična djela iz oblasti vosoke korupcije zastarijevaju" rekao je Bojović i dodao da je svako saslušanje koje može da rasvijetli slučajeve prijeko potrebno.

Dane Marković iz PES-a podsjetio je da je taj poslanički klub predlagao da se pritvor osumnjičenima produži na pet godina.

"Predlog je povučen, a bio je utemeljen na objektivnim stanjem u sudstvu. Sada se traži da oni koji su najmanje odgovorni dođu i podnose račune", rekao je Marković.

On je kazao da ljudi iz prethodnog režima, koji je na visokim pozicijama držao ljude koji sada bježe od zatvorskih kazni, sada traže odgovornost i da zbog toga ne podržava zahtjev za kontrolnim sasušanjem.

"Ovakvih slučajeva je bilo i biće" rekao je Marković.

Poslanik Konatar kazao je da je iznenađen time što Marković neće podržati kontrolno saslušanje i podsjetio na izjavu premijera Milojka Spajića koji je nakon što je objavljena informacija da je Miloš Medenica pobjegao, zatražio utvrđivanje odgovornosti. Konatar je rekao da je cilj saslušanja i da se spriječe ovakvi slučajevi u budućnosti.

Marković je kazao da je nikoga ne abolira odgovornosti, te da je treba potražiti u okviru sistema.

"Ovu inicijativu sam doživio kao politički motivisanu, sudstvo je nezavisna grana vlasti, ali ono na šta imamo uticaj treba da bude profesionalno urađeno" rekao je Marković.

Poslanik Anđušić je rekao da nema logike da neko ne želi raspravu i da je stav Markovića zaokret u odnosu na stav premijera Spajića.

"Svjedočimo rasipanju većine, kontradiktornostima, imamo elemente posrnuća, pa je najmanje što možemo da uradimo da sjednemo i razgovaramo" rekao je Anđušić.

Boris Bogdanović iz Demokrata rekao je da "kada pravosuđe napravi rupu u sistemu onda se u tu rupu pokušava ugurati Lazara Šćepanovića".

"Da je kućni pritvor efikasan, zatvor ne bi postojao" rekao je Bogdanović i dodao da sud procjenjuje koju mjeru treba primijeniti u odnosu na određeno lice.

On je pojasnio da mjera kućnog pritvora sa nanogicom, kojim se lice kontroliše 24 sata, nije izrečena Milošu Medenici.

" Njemu je izrečena blaža mjera. Vesni Medinici, čiji je sin pobjegao, izrečena je mjera zabrane napuštanja opštine. Sve mjere izriče sud, a ne policija. Policija evidentira, informiše i čeka odluku suda. Kako je moguće da je policija kriva jer je sud izrekao mjeru sa povremenim nadzorom.Kad su pobjegli Radoje Zvicer, Ljubo Milović i Nebojša Bugarin, riječ niko nije izgovorio, niko nije tražio kontrolno saslušanje ", rekao je Bogdanović.

On je pojasnio da policija ne može da stoji ispred privatnih objekata i cjelodnevno nagdleda jer je to nezakonito.

"Imamo 437 lica kojima je izrečena neka mjera, zamislite da sve njih moramo da nadgledamo. Policija nije privatna straža. Krivac je prvenstveno sud, a onda i ostale grane sistema, policija i ANB", rekao je Bogdanović.

Zirojević je kazao da je odgovornost i na sudovima jer postupak u slučaju Medenice nije završen u roku od tri godine. Kazao je da država nema dovoljno nanogica te da osuđena lica više mjeseci čakaju da dobiju nanogicu.

" Za lice za koje se očekuje zatvorska kazna, trebala je da postoji procjena rizika, jer on policiju neće čekati sa šampanjcem. Neko je tu procjenu trebao da odradi, pa makar tu poslednju noć da ga isprate" rekao je Zirojević i dodao da policija treba da sprovodi mjere, a ne samo da o njima informiše.

Zirojević je problematizovao i status štićenih ličnosti pojedinih funkcionera.

"Bolje bi bilo da su Medenicu čuvali, nego neke ljude koje na ulici niko ne bi prepoznao, a ne da im naudi", rekao je Zirojević.

Poslanik Konatar je kazao da niko ne traži glavu Šćepanovića, ali da on nije važniji od sistema.

"Od njega tražim odgovore, nemam od koga drugog. On dva puta za nedjelju dana gostuje na televiziji, a mi se pitamo da li treba da dođe na Odbor - rekao je Konatar i apelovao na kolege da podrže inicijativu za saslušanje.

Bogdanović je predložio da se saslušaju sve tri grane sistema (policija, ANB, sudstvo) i da se održi sjednica objedinjenih odbora.

"Ovako se stiče utisak da se targetira samo Lazar Šćepanović",rekao je Bogdanović.

Predsjednik Odbora Miodrag Laković kazao je da bi od sudstva, policije i ANB-a trebalo da dobijemo informacije da li je bilo propusta u njihovoj komunikaciji kada je riječ o slučaju Miloša Medenice.

Laković je naveo da javnost osjeća da je država obmanuta, ali da bi taj osjećaj bio umanjen da je država uzela jemstvo.

Dane Marković je kazao da mu je prihvatljiv širi format saslušanja koji predlaže Bogdanović.

Zirojević je na Odboru kazao da je Miloš Medenica i ranije kršio mjeru zabrane napuštanja stana i iznio informacije da je prisustvovao privatnim proslava, ali da to niko nije evidentirao.

Laković je pojasnio da policija nema obavezu da nadzire lice 24 sata te da je važno da li je kršio mjeru nakon što mu je izrečena kazna.

"Pritvor nije kazna, nego mjera obezbjeđenja" rekao je Laković.