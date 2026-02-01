Uprava policije poručuje da neće tolerisati pokušaje destabilizacije institucija, niti zloupotrebu vještačke inteligencije i digitalnih platformi u svrhu manipulacije i dezinformisanja javnosti.

Povodom video-snimka koji je večeras objavljen na društvenim mrežama, a prenijeli su ga i pojedini mediji, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavještava javnost da je riječ o manipulativnom sadržaju sa obmanjujućim informacijama, usmjerenim na narušavanje profesionalnog kredibiliteta i ugleda menadžmenta MUP-a i Uprave policije.

Riječ je o video-zapisu na kojem se navodno pojavljuje odbjegli Miloš Medenica, ali je utvrđeno da je sadržaj sintetički generisan korišćenjem alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji (tzv. „deepfake“) s ciljem stvaranja lažne predstave i dovođenja javnosti u zabludu.

Nadležne organizacione jedinice Uprave policije preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja identiteta lica koja su učestvovala u kreiranju, distribuciji i plasiranju navedenog video-materijala, kao i radi rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja.

Ministarstvo naglašava da je jasno prepoznatljiva namjera diskreditacije rukovodstva MUP-a i Uprave policije, urušavanja institucionalnog kredibiliteta i podrivanja povjerenja javnosti u rad bezbjednosnog sektora. Ovakve aktivnosti predstavljaju oblik hibridnog djelovanja organizovanih kriminalnih i interesnih struktura koje koriste savremene tehnološke alate i informaciono-propagandne metode radi ostvarivanja svojih ciljeva.

MUP/Uprava policije poručuje da neće tolerisati pokušaje destabilizacije institucija, niti zloupotrebu vještačke inteligencije i digitalnih platformi u svrhu manipulacije i dezinformisanja javnosti.