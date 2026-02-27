Večeras se, kako je potvrdio, neće izjašnjavati o ta dva predloga zakona.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić rekao je da su parlamentarna većina i opozicija postigle dogovor da za 6. mart zakažu sjednicu na kojoj će se raspravljati o predlozima zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i unutrašnjim poslovima.

Večeras se, kako je potvrdio, neće izjašnjavati o ta dva predloga zakona, prenose Vijesti.

"Naporno smo razgovarali, tražili kompromis, i mislim da je ovo kompromis koji kuću gradi", kazao je Mandić.

Nije jasno kako će poslanici 6. marta raspravljati o tim propisima, s obzirom na to da je rasprava danas zaključena.

Prema informacijama "Vijesti", u dogovoru da se o ta dva sporna zakona ne glasa večeras posredovao je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler.

Parlament će večeras glasati o drugim zakonskim rješenjima.

Izmjenama zakona o ANB-u i unutrašnjim poslovima predviđena su šira ovlašćenja za tajnu službu, pojačana zaštita operativaca i tajnih saradnika, obaveza periodične bezbjednosne provjere svih policijskih službenika jednom u pet godina...

Poslanici opozicije danas su na plenumu ometali raspravu o zakonima o ANB-u i unutrašnjim poslovima, tvrdeći da su svjedočili “pravnom, političkom i institucionalnom nasilju parlamentarne većine”.

Žalili su se da nisu dobili dovoljno vremena da se upoznaju sa materijalom o kom je trebalo da se izjasne.

Oni su bili izašli do stola predsjedavajuće Zdenke Popović, a potom su rukama lupali i pravili galamu, pišu Vijesti.

Na konferenciji za medije koja je uslijedila nakon što je rasprava zaključena, šef DPS-a Danijel Živković najavio je da će ta stranka napustiti skupštinski Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, ako se večeras u parlamentu bude glasalo o predlozima zakona o ANB-u i unutrašnjim poslovima.

“Vijesti” su prošle sedmice pisale da je mandat tog odbora, koji je formiran kao privremeno skupštinsko tijelo, bio je oročen do kraja prošle godine, ali da mu Skupština nije produžila rok rada, jer je na posljednjem zasjedanju parlamenta prošle godine šef najvišeg zakonodavnog doma prekinuo zasjedanje 31. decembra zbog dešavanja u Botunu (protesta mještana Zete zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda).