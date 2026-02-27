U porukama je sadržan URL link ka lažnoj stranici za online plaćanje, sa ciljem krađe osjetljivih ličnih i finansijskih podataka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije obavjestila je građane da je danas, u popodnevnim časovima, zabilježen phishing napad usmjeren na klijente banaka putem SMS poruka.

" Pošiljaoci – lica koji čine ova krivična djela u sajber prostoru, naime, ove SMS poruke lažno predstavljaju kao zvanična obavještenja banke, kako bi građane naveli da pristupe zlonamjernom phishing linku i unesu osjetljive podatke, čime bi se omogućila zloupotreba tih podataka " saopšteno je iz UP.

Građani se upozoravaju da ne pristupaju navedenim linkovima koji stižu putem ovakvih SMS poruka, te da ne unose svoje lične podatke, brojeve kartica, PIN kodove ili druge osjetljive informacije.

" Podsjećamo da ovo nije prvi put da se zloupotrebljavaju imena i vizuelni identiteti banaka sa sjedištem u Crnoj Gori u pokušajima prevare građana, te pozivamo javnost na povećan oprez i odgovorno ponašanje u digitalnom prostoru " zaključuje se u saopštenju UP.