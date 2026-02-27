"Očigledno je da od danas u ovom parlamentu više ništa neće biti isto jer imamo situaciju u kojoj su parlament i demokratija uhapšeni"

Izvor: DPS Internet Tim

Od danas u ovom parlamentu više ništa neće biti isto jer imamo situaciju u kojoj su parlament i demokratija uhapšeni, poručio je Andrija Nikolić ,šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS).

"Danas smo u ovom plenumu svjedočili pravnom, političkom i institucionalnom nasilju od strane parlamentarne većine. Uprkos našim upozorenjima da se rasprava o zakonima o unutrašnjim poslovima i ANB-u odgodi za par dana i obavi na Cetinju u redovnoj proceduri, to nije prihvaćeno. Kazali smo neće biti rasprave i rasprave nije bilo. Očigledno je da od danas u ovom parlamentu više ništa neće biti isto jer imamo situaciju u kojoj su parlament i demokratija uhapšeni", naveo je on u videu objavljenom na Iksu.

Poslanici opozicije iz DPS-a i SD-a danas su ometali raspravu o pomenutim zakonima u parlamentu tako što su izašli su do stola predsjedavajuće potpredsjednice Skupštine Zdenke Popović, lupanjem i stvaranjem buke, te pokrivanjem mikrofona ministra pravde Bojana Božovića koji je pokušao da im se obrati. Oni su se žalili da nisu dobili dovoljno vremena da se upoznaju sa materijalom o kojem treba da se izjasne.