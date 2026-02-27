Igor Drobnjak kaže da ekipa uvijek treba da igra sa puno energije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Heroj velike pobjede Crne Gore protiv Grčke u Atini bio je Zoran Nikolić. Odigrao je vjerovatno meč karijere, bio izvanredan u oba pravca, na kraju je ubacio 19 poena, a dodao je i šest skokova, piše RTCG.

"Osjećaj je predivan, nije mnogo ljudi očekivalo da ćemo stići do pobjede. Svaki igrač je dao maksimum, borili smo se za svaku loptu. Istina, bilo je i grešaka, ali nismo se predavali, igrali smo našu igru", kazao je Nikolić i dodao:

"Sada da se oporavimo i da u ponedjeljak odigramo isto ovako. Kada damo maksimum možemo da igramo sa svima", kazao je Nikolić.

Kaže da je ovo timska pobjeda.

"Iako su pogodili neke teške šuteve, borilimo se do kraja. Odbranili smo njihova posljednja dva napada i stigli do pobjede. Drago mi je da sam ja bio čovjek odluke, tako je ispalo, ali sve što su saigrači radili dovelo je do ove pobjede. Uvijek treba da radimo jedni za druge", kazao je Nikolić.

"Veliki uspjeh, bili smo od početka agresivni i puni energije, totreba uvijek da nas krasi. Nema opuštanja, teško je s nekim igrati dva meča u tri dana, ali biće laše uz naše navijače", kazao je Drobnjak.