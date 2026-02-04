Nekadašnja specijalna državna tužiteljka, krajem maja prošle godine, pravosnažno je osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu "Klap".

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Ukoliko se pogledaju odredbe Krivičnog zakonika Crne Gore, nije teško izračunati da bi bivša specijalna tužiteljka Lidija Mitrović morala da se krije do maja 2029. godine, da bi izbjegla pravdu do apsolutne zastare kazne.

Advokat Veselin Radulović pojasnio je za "Vijesti" da, shodno odredbama Krivičnog zakonika, apsolutna zastarjelost izvršenja kazne zatvora do jedne godine nastupa nakon četiri godine od pravnosnažnosti presude.

"To znači da apsolutna zastarjelost izvršenja kazne zatvora u slučaju Lidije Mitrović nastupa za tri i po godine. Ako do toga stvarno dođe, to bi značilo da je ona unaprijed imala pripremljenu logistiku za realizaciju bjekstva i izbjegavanje izdržavanja kazne zatvora", ocijenio je on.

Radulović tvrdi da bi taj scenario dodatno kompromitovao sistem i pokazao na opasnost uspostavljanja provjerenih obrazaca izbjegavanja pravde.

"Koje je nemoguće realizovati bez aktivne podrške nosilaca političke moći i vlasti. Dodatno, bitno je istaći da se pred crnogorskim sudovima još uvijek vode postupci po optužnicama koje je podizala bivša tužiteljka, koja je pravnosnažno osuđena za koruptivno krivično djelo izvršeno u vršenju dužnosti i koja je sada u bjekstvu, što kroz njen integritet kompromituje i čini upitnim i sumnjivim sve te postupke", navodi advokat.