Izvor: Uprava policije Crne Gore

Nakon više sati pretrage, pripadnici policije u specijalnoj opremi završili su pretrese stana biznismena Aleksandra Aca Đukanovića u Ulici Vuka Karadžića u Podgorici, gdje se nalaze i prostorije filijale Prve banke i napustili su tu lokaciju. Policija je potom nastavila pretres kuće Đukanovića u naselju Rastoci u Nikšiću.

Sa inspektorima zajedno u kuću je ušao i Aco Đukanović, prenosi CdM.

Iako se policija nije zvanično oglasila direktor Uprave policije je večeras Lazar Šćepanović je večeras saopštio da je on lično naredio ovu akciju. Ranije danas je potvrđeno da akcijom rukovodi Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

Podsjećamo, jake policijske snage opkolile su oko 13.30 časova zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen.

Akcijom rukovodi Osnovno državno tuužilaštvo u Podgorici. Iz tog tužilaštva kao i Uprave policije zvaničnih informacija o ovoj akciji nema. Policija pretresa i Đukanovićevu imovinu u Nikšiću.