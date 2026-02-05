Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović je ponovila da je Osnovni sud 14. januara izdao naredbu za prinudno dovođenje, a koju je Uprava policije, nakon sprovedene neophodne administrativne procedure u postupanju, primila pet dana kasnije.

Uprava policije je 19. januara primila naredbu Osnovnog suda u Podgorici za prinudno privođenje Lidije Mitrović, a od tog dana pa sve do 2. februara, službenici policije su osuđenu bivšu specijalnu tužiteljku tražili na poznatim adresama kako bi je poslali na izdržavanje sedmomjesečne kazne zatvora.

To proizilazi iz odgovora predsjednice Osnovnog suda u Podgorici Željke Jovović, a od koje su "Vijesti" tražile dodatna pojašnjenja oko toga kako je tekla saradnja i komunikacija na relaciji Sud - Uprava policije u postupanju oko ovog IKS predmeta (izvršenje krivičnih sankcija).

Time je sutkinja Jovović potvrdila navode Uprave policije iz saopštenja, a u kojem su naveli da su postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, u više navrata obišli lokaciju stanovanja i boravka na teritoriji Podgorice i Budve.

Porodica Mitrović, kako je to navela UP, davala je oprečne informacije policiji oko toga gdje se bivša tužiteljka nalazi, a potom su službenici policije obavijestili sud o svim činjenicama, na osnovu čega je raspisana potjernica za nekadašnjom tužiteljkom SDT-a iz vremena kada je tom institucijom rukovodio Milivoje Katnić.

"Protok vremena od dana prijema naredbe do dana sačinjavanja obavještenja, 30. 1. 2026. godine, je vrijeme u kojem je Uprava policije, kako to proističe iz obavještenja, osuđenu obilazila u više navrata, na datoj adresi, a što predstavlja razumno vrijeme za preduzimanje radnji po naredbi suda i nakon toga davanja konačnog obavještenja da li je to lice nađeno ili se može doći do zaključka da isto izbjegava policiju", piše u odgovoru predsjednice Osnovnog suda u Podgorici.

Ona je naglasila da u redovnom postupanju, vrijeme od 11 dana ne iziskuje potrebu obraćanja suda - policiji o preduzetim radnjama po naredbi, kako je pojasnila, jer je UP potrebno preduzimanje više radnji i traženja osuđenog lica i to u više navrata, kako bi se dalo konačno i valjano obavještenje sudu, koje se cijeni za ispunjenost uslova za naređivanje potjernice, pišu Vijesti.

"Ovo, imajući u vidu zakonsku odredbu kojom je regulisano pitanje uslova za izdavanje potjernice, pa je s tim u vezi bilo nužno i neophodno da policija prethodno u razumnom roku preduzme potrebne radnje u pogledu postupanja po naredbi suda", navela je sutkinja Jovović.

Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici naglasila je i da sud "ni na koji način nije imao probleme sa Upravom policije oko postupanja u ovom IKS predmetu".

"I inače, saradnja između ovog suda i policije je na dobrom nivou, što sam više puta i javno saopštavala, te da u postupanju, do sada nisu primijećeni problemi koji se nisu mogli u skladu sa zakonom i prevazići. Radi efikasnijeg postupanja i bolje saradnje u kontinuitetu se održavaju sastanci predstavnika suda i policije. Posebno upućujem na sastanak sa direktorom policije Lazarom Šćepanovićem u prostorijama Osnovnog suda, na kome se razgovaralo upravo o unapređenju saradnje po pitanjima koje su sada predmet vašeg interesovanja", zaključila je ona.

Apelacioni sud je 29. maja prošle godine potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je Lidija Mitrović i u ponovljenom sudskom postupku osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja.

Mitrović je na tu kaznu zatvora osuđena, 23. decembra 2024. godine, u Višem sudu u Podgorici.

Njenu karijeru u SDT-u ponajviše su obilježili slučajevi „Klap“ i „Vardar“, u okviru kojih je tokom 2019. i 2020. godine uhapšeno na desetine osoba, vlasnika i odgovornih u više firmi, zbog višemilionske utaje poreza i doprinosa i stvaranja kriminalnih organizacija.

Sa većinom okrivljenih u predmetu "Klap", Mitrović je zaključila sporazume o priznanju krivice, zbog čega su okrivljeni kažnjavani uslovnim zatvorskim i simboličnim novčanim kaznama.

Optužnicu protiv Mitrović, zastupao je tužilac Miloš Šoškić, tvrdeći da je zloupotrijebila službeni položaj u slučaju „Klap“, time što je odbacila krivične prijave protiv četiri fizička i jednog pravnog lica primjenjujući institut „odloženog gonjenja“, a nakon što su ta lica uplatila zaostale dadžbine državi.

Tokom postupka ona je tvrdila da u prijavama koje je odbacila u predmetu "Klap" nije bilo elemenata krivičnog djela, dok su Viši i Apelacioni sud zaključili da je, kao službeno lice, protivpravno iskoristila svoj položaj i primijenila odlaganje krivičnog gonjenja iako je znala da se taj institut ne može koristiti za utaju poreza.

Nakon pravosnažnosti, Mitrović je više puta uložila žalbe tražeći odlaganje odlaska u zatvor.