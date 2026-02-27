logo
Suzana nakon 35 godina progovorila o Kneletu i poršeu: "Nikome sreću nije donio, slupala sam ga na Brankovom mostu"

Autor Marina Cvetković
0

Tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou", Mančićeva je odlučila da stane na put spekulacijama.

Suzana nakon 35 godina progovorila o Kneletu i poršeu Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show/Privatna arhiva

Po kuloarima beogradskog podzemlja kružile su razne priče, a jedna od najčešćić bila je da je Knele navodno oteo automobil od Suzane Mančić.

Tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou", Mančićeva je odlučila da stane na put spekulacijama.

"Prvo je bio moj, pa sam ga ja prodala Kneletu. Čista posla su bila, nije kao što se priča. Ja tebi, ti meni i tako to. Taj Porše nikome nije donio sreću. Ni meni ni njemu. Ja sam ga slupala na Brankovom mostu", rekla je Suzana.

Inače, od tada je automobil mijenjao vlasnike, a kako se navodi, prilikom poslednjeg farbanja pronađene su rupe od metaka ispod table.Poslednji put viđen je u Beogradu, negdje prije godinu dana parkiran u Bulevaru kralja Aleksandra, a cijena ovakvog automobila na oglasima je između 1.000 i 3.000 eura.

Prisetimo se starih slika Suzane Mančić:

(Informer / MONDO)   

suzana mančić knele Aleksandar Knežević Knele Automobil

