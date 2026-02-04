Kako dodaju, službenici Uprave policije postupajući po naredbi nadležnog Suda preduzimaju mjere i radnje na pronalasku i dovođenju ovoga lica na izdržavanje krivične sankcije - kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

Izvor: MONDO

Lidija Mitrović nije bila predmet postupanja Uprave policije, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz UP su pojasnili da je krivični postupak u odnosu na sada osuđenu Lidija Mitrović okončan, službenici Uprave policije prethodno nisu bili nadležni za postupanje sve do momenta obavještenja, odnosno izdavanja naredbe Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje, nakon što se Mitrović nije javila na izdržavanje kazne u trajanju od sedam mjeseci na koju je osuđena.

"Dakle, ovom prilikom još jednom obavještavamo javnost da Lidija Mitrović nije bila predmet postupanja Uprave policije, već da je nadležni Sud zatražio policiji prinudno dovođenje ovoga lica i u sklopu mjera za njom raspisao potjernicu budući da se ista nije javila na izdržavanje kazne zatvora što je bila dužna da učini" navodi se u saopštenju policije.

Kako dodaju, službenici Uprave policije postupajući po naredbi nadležnog Suda preduzimaju mjere i radnje na pronalasku i dovođenju ovoga lica na izdržavanje krivične sankcije - kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci.

"Ona, kako je i ranije navedeno, nije pronađena na adresi stanovanja odnosno boravka. Naglašavamo da osuđeno lice Lidija Mitrović nije bila predmet obaveze postupanja službenika Uprave policije sve do momenta izdavanja ovog naloga Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđenog lica, već da policija tek nakon dobijanja naloga suda ima obavezu da lice pronađe i sprovede u UIKS. Prema ovom licu nisu bile izrečene bilo kakve mjere od strane Suda niti je policija postupala u konkretnom slučaju. Krivični postupak je okončan osuđujućom pravosnažnom presudom" zaključuju u saopštenju.