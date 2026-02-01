Poslanici razmijenili oštre poruke na X mreži nakon objave AI snimka Miloša Medenice

Izvor: Pokret Evropa sad

Poslanik Pokreta Evropa sad kritikovao objave predsjednika DNP-a, dok je Knežević uzvratio pitanjem da li Ćarapić stoji sa Milom ili je u pitanju AI tehnologija

Tekst vijesti:

Poslanik Pokreta Evropa sad, Vasilije Ćarapić, na mreži X javno je kritikovao objavu predsjednika DNP-a Milana Kneževića, u kojoj je objavljen snimak odbjeglog Miloša Medenice, navodno generisan pomoću AI tehnologije.

„U prethodnih pola godine poslanik Knežević je dijelio lažne narative o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukciji Vlade, stotinama hiljada turskih migranata koji, prema njegovim tvrdnjama, ‘okupiraju Crnu Goru’, te o navodnim tajnim dogovorima sa opozicijom. Sada dijeli i AI ‘deepfake’ snimke koji se plasiraju preko X naloga kojima upravlja kavački klan“, kazao je Ćarapić.

U prethodnih pola godine poslanik Knežević je dijelio lažne narative o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, o rekonstrukciji Vlade, o stotinama hiljada turskih migranata koji okupiraju Crnu Goru, o tajnim dilovima sa opozicijom a evo sad dijeli AI deepfejk snimke koji se…https://t.co/ZkR2qiLWYe — Vasilije Čarapić (@CarapicVasilije)February 1, 2026

On je dodao da su svi ti narativi na kraju raskrinkani, ali da je Knežević iskoristio njihove elemente kako bi se pozicionirao u opoziciji, gdje se nalazi i Đukanovićev DPS.

Ubrzo nakon ove izjave uslijedio je odgovor Milana Kneževića.

„Vaso, znam da si stručnjak za kupovinu pića Ranku Uboviću i prevoz dušeka službenim automobilom, ali je novo da si postao ekspert za AI. Poslije svega, Upravi policije ne vjerujem ni kada bi napisali koji je danas dan“, naveo je Knežević.

Васo, знам да си стручњак за куповину пица Ранку Убовићу, превоз душека службеним аутом, али ми је ново да си постао експерт за AI. После свега, УП не вјерујем ни кад би написала који је данас дан.

П.С. Јеси ли ово ти с Милом или је и ово AI технологија?https://t.co/ZzMiIv1Aq7pic.twitter.com/UQJwOLqnkU — Milan Knežević (@MilanKnezevic80)February 1, 2026

On je dodao i postskriptum: „P. S. Jesi li ti s Milom ili je ovo AI tehnologija?“