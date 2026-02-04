"Naime, ona je prethodno uložila molbu nadležnom sudu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u čemu joj nije udovoljeno, kako smo obaviješteni od strane suda", ističe se u saopštenju.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička policija preduzima mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

"Službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar', Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, preduzimaju mjere i radnje na pronalaženju i dovođenju osuđenog lica na izdržavanje kazne zatvora - bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne. Naime, ona je prethodno uložila molbu nadležnom sudu za odlaganje izvršenja kazne zatvora, u čemu joj nije udovoljeno, kako smo obaviješteni od strane suda", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su podgorički policajci, "postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici za prinudno dovođenje osuđene Lidije Mitrović, koja se nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, u više navrata obišli lokaciju stanovanja i boravka ovoga lica gdje ista nije zatečena, i gdje su im od strane članova njene porodice saopštene različite oprečne informacije o boravku ovoga lica na teritoriji Podgorice ili Budve".

"Dakle, policijski službenici su obišli sve navedene adrese, gdje ovo lice nije zatečeno, a o ishodu provjera je obaviješten nadležni sud. Uzimajući u obzir da se Mitrović nije dobrovoljno javila na izdržavanje kazne zatvora, već da isto izbjegava, kako smo istakli, službenici Uprave policije su obavijestili nadležni sud o svim utvrđenim činjenicama, na osnovu čega je raspisana potjernica za ovim licem u cilju njenog pronalaženja i dovođenja na izdržavanje kazne zatvora. Službenici Uprave policije nastavljaju dalje aktivnosti na pronalasku ovoga lica pri čemu će aktivirati i druge zakonom dozvoljene mehanizme kako bi se osuđeno lice sprovelo na izdržavanje kazne zavora", kazali su iz UP.