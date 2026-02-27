Banka obavještava javnost, klijente i poslovne partnere da je filijala nastavila sa redovnim poslovanjem i da svi sistemi i usluge funkcionišu nesmetano

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Nakon što su pripadnici Posebne jedinice policije privremeno blokirali oba pristupa filijali Prva banka Crne Gore u Ulici Vuka Karadžića, iz banke su saopštili da će od nadležnih organa zahtijevati zvanično i jasno obrazloženje preduzetih aktivnosti, naglašavajući da filijala u međuvremenu posluje redovno i da svi sistemi funkcionišu nesmetano.

“Povodom privremene spoljne blokade oba pristupa filijali Prve banke CG u ulici Vuka Karadžića i onemogućenog pristupa istoj usljed prisustva pripadnika PJP, Banka će od nadležnih organa u najkraćem roku zahtijevati da dostave zvanično i jasno obrazloženje preduzetih aktivnosti”, navode iz banke.

Banka obavještava javnost, klijente i poslovne partnere da je filijala nastavila sa redovnim poslovanjem i da svi sistemi i usluge funkcionišu nesmetano, prenosi CdM.

“Ujedno se izvinjavamo klijentima koji su se zatekli u filijali i koji su, bez krivice Banke, pretrpjeli neprijatnosti usljed navedenih okolnosti. Prva banka CG ostaje posvećena stabilnosti, sigurnosti i kontinuitetu pružanja usluga svim svojim klijentima i partnerima”, poručuju u saopštenju.