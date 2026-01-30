Na zahtjev NCB Interpol Podgorica, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu objavio je međunarodnu potjernicu za Medenicom, kojeg potražuju zbog više krivičnih djela, uključujući stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i nedozvoljeno držanje oružja.

Izvor: screenshot/interpol.int

Navodi se da je, na zahtjev NCB Interpol Podgorica, Generalni sekretarijat Interpola u Lionu danas objavio javnu međunarodnu potjernicu za Milošem Medenicom.

„NCB Interpol Podgorica je juče raspisao međunarodnu potjernicu za Medenicom shodno naredbi Višeg suda u Podgorici i saglasnosti Ministarstva pravde za raspisivanje međunarodne potjernice, a koje naredba i saglasnost su dostavljene Upravi policije istog dana“, kaže se u saopštenju.

Medenica je, prema Interpolovoj potjernici raspisanoj na osnovu predmetne naredbe, međunarodno potraživan radi vođenja krivičnog postupka po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva.

Kako se dodaje, Medenicu potražuju zbog krivičnih djela „stvaranje kriminalne organizacije“, „produženo krivično djelo krijumčarenje“, „dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja“ i „produženo krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga“.

Medenicu potražuju i zbog „produženog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, „teška tjelesna povreda putem podstrekavanja“ i „sprječavanje dokazivanja“.

Predmetna potjernica se nalazi na zvaničnom sajtu INTERPOL-a.

„Uprava policije obavještava građane da, ukoliko posjeduju saznanja o ovoj osobi odnosno kretanju ili mjestu boravka ovog lica, ova saznanja mogu prijaviti pozivom na broj 122, putem aplikacije Virtuelna policijska stanica (postoji opcija anonimne prijave), najbližoj policijskoj stanici ili na drugi način“, dodaje se u saopštenju.

Kako se dalje navodi, NCB Interpol Podgorica će kontinuirano obavještavati javnost o osobama koje su predmet nacionalnog i međunarodnog traganja, sa posebnim fokusom na one koji su članovi organizovanih kriminalnih grupa i izvršioci najtežih krivičnih djela.