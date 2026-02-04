Mitrovićeva je krajem maja prošle godine pravosnažno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu “Klap”.

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Pravni zastupnik bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, advokat Zoran Piperović, kazao je za Portal RTCG da se ne sjeća kada se posljednji put čuo sa svojom branjenicom, ali da su tada raspravljali o ustavnoj žalbi. Ističe da ne zna gdje se nalazi, ali da ne bi spekulisao o bjekstvu. Dodaje da će sačekati da o slučaju dobije više saznanja.

“Ona se meni od tada nije javljala. Ostavio sam je na miru. Ne bih spekulisao da je u bjekstvu. Možda je negdje na liječenju. Sad i ja pričam ovo neprovjereno. Ne bih prejudicirao da je u bjekstvu. Ipak je ona profesionalac, porodična žena, ima djecu. I ja sam zatečen”, rekao je Piperović.

Govoreći o zastarijevanju kazne na koju je osuđena, kaže da sve zastarijeva.

Mitrovićeva je krajem maja prošle godine pravosnažno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu “Klap”.