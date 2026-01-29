Navodno, saslušani su i pojedini članovi kriminalne grupe Miloša Medenice.

Nakon bjekstva Miloša Medenice, policija je ispitivala više njegovih prijatelja i članova porodice, potvrđeno je "Vijestima".

Prema saznanjima "Vijesti", među osobama koje su inspektori saslušavali o tome gdje se nalazi i kada je pobjegao prvostepeno osuđeni na deset godina zatvora, nalazi se i njegova supruga.

Prema saznanjima "Vijesti" supruga Miloša Medenice odbila je poligrafsko ispitivanje, ali i da inspektorima preda mobilne telefone.

Policija je raspisala potjernicu za Milošem Medenicom, nakon što ga nisu našli na kućnoj adresi posle presude kojom je osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora.

Specijalno vijeće sutkinje Vesne Kovačević, juče u u podgoričkom Višem sudu donijelo rješenje o određivanju pritvora tom prvostepeno osuđenom šefu kriminalne grupe, ali su do zaključenja ovog broja Vijesti, službenici Uprave policije (UP) bezuspješno tragali za njim.