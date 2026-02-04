Tužiteljka Lidija Mitrović ostavila je porodici pismo u kome navodi da ne može više da trpi nepravdu

Tužiteljka Lidija Mitrović ostavila je porodici pismo u kome navodi da ne može više da trpi nepravdu, zbog čega je odlučila da pokuša da izbjegne izdržavanje kazne zatvora u trajanju od sedam mjeseci, koliko je ranije osuđena u akciji Klip, zbog zloupotrebe službenog položaja. To je Portalu RTCG potvrđeno od članova njene šire porodice.

Pravni zastupnik bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović, advokat Zoran Piperović, u izjavi za Portal RTCG kazao je da se ne sjeća kada se posljednji put čuo sa svojom branjenicom, ali da su tada raspravljali o ustavnoj žalbi. Ističe da ne zna gdje se nalazi, ali da ne bi spekulisao o bjekstvu. Ističe da će sačekati da o slučaju dobije više saznanja.

“Ona se meni od tada nije javljala. Ostavio sam je na miru. Ne bih spekulirao da je u bjekstvu. Možda je negdje na liječenju. Sad i ja pričam ovo neprovjereno. Ne bih prejudicirao da je u bjekstvu. Ipak je ona profesionalac, porodična žena, ima djecu. I ja sam zatečen”, rekao je Piperović.