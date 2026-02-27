G.K. je po nalogu ODT Nikšić uhapšen u utorak, 24.februara u večernjim satima, a već narednog dana bio je na slobodi
Nikšićanin G.K. (56) koji je uhapšen zbog sumnje da je seksualno uznemiravao desetogodišnju djevojčicu pušten je iz pritvora, potvrđeno je Portalu RTNK.
“Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću G.K je izrečena mjera nadzora zabrana pristupa oštećenoj”, odgovorili su iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Nikšić na pitanja Portala RTNK.
Prema saznanjima Portala RTNK, a koje je potvrdila saopštenjem i Uprava policije, G.K. je presreo desetogodišnju djevojčicu, namamio je u svoje vozilo uz obećanje da će joj dati novac.
Inspektori u civilu su primijetili sumnjivo vozilo na parkingu iza Dvorca kralja Nikole u Nikšiću i kontrolom utvrdili da je djevojčica, koja je bila u stanju vidljivog šoka, protiv svoje volje bila u automobilu osumnjičenog, prenosi CdM.