Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nikšićanin G.K. (56) koji je uhapšen zbog sumnje da je seksualno uznemiravao desetogodišnju djevojčicu pušten je iz pritvora, potvrđeno je Portalu RTNK.

“Na predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću G.K je izrečena mjera nadzora zabrana pristupa oštećenoj”, odgovorili su iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Nikšić na pitanja Portala RTNK.

G.K. je po nalogu ODT Nikšić uhapšen u utorak, 24.februara u večernjim satima, a već narednog dana bio je na slobodi.

Prema saznanjima Portala RTNK, a koje je potvrdila saopštenjem i Uprava policije, G.K. je presreo desetogodišnju djevojčicu, namamio je u svoje vozilo uz obećanje da će joj dati novac.

Inspektori u civilu su primijetili sumnjivo vozilo na parkingu iza Dvorca kralja Nikole u Nikšiću i kontrolom utvrdili da je djevojčica, koja je bila u stanju vidljivog šoka, protiv svoje volje bila u automobilu osumnjičenog, prenosi CdM.