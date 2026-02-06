Iz NSD-a su nezvanično kazali da je koalicija sigurna ali da oni ne mogu uticati na odluku Demokratske narodne partije (DNP) na čijem je čelu Milan Knežević, ukoliko ona odluči da napusti koaliciju nakon što je napustila i izvršnu vlast.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Nova srpska demokratija (NSD) neće napustiti koaliciju Za budućnost Crne Gore (ZBCG), saznaje nezvanično Televizija Vijesti.

Iz NSD-a su nezvanično kazali da je koalicija sigurna ali da oni ne mogu uticati na odluku Demokratske narodne partije (DNP) na čijem je čelu Milan Knežević, ukoliko ona odluči da napusti koaliciju nakon što je napustila i izvršnu vlast.

Rukovodstvo NSD-a danas će na sastanku zakazanom za podne donijeti odluku o političkoj budućnosti stranke, nakon što je njihov dugogodišnji koalicioni partner odlučio da napusti izvršnu vlast.

Lider NSD-a i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sazvao je za danas zajedničku sjednicu svih stranačkih organa u proširenom sastavu.

DNP je prije nekoliko dana napustio državnu vlast i vladajuću koaliciju u Podgorici, nakon što je Vlada prošle sedmice odbila da podrži njihove zahtjeve o rješavanju identitetskih pitanja, odnosno - uvođenju srpskog jezika kao službenog, mijenjanju Zakona o crnogorskom državljanstvu (uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom), kao i normiranju trobojke kao “narodne zastave”. Uz to, DNP je tražio i dijalog o, za njih spornoj, izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun.

Nakon odlaska DNP-a u opoziciju, većina na državnom nivou ostaje stabilna, dok je u Podgorici nastala ozbiljna kriza vlasti zbog koje je upitan njen opstanak.

Uz to, otvoreno je i pitanje opstanka koalicije ZBCG, koju čine NSD i DNP. Knežević je prije nekoliko dana saopštio da ga je predsjedništvo stranke zadužilo da u što skorijem roku inicira razgovor s Mandićem o budućnosti njihovog saveza.