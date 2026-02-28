Policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir; akcija trajala do kasno u noć

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, potvrđeno je nezvanično iz više izvora za portal Vijesti.

Prema istim informacijama do kojih je došao portal Vijesti, bratu bivšeg predsjednika Crne Gore lisice na ruke stavljene su nakon što je policija tokom pretresa pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.

Višesatna akcija u Podgorici

Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova, a aktivnosti su trajale do kasno u noć. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića, u centru Podgorice.

Pretres je započet nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim cijevima, rasporedili na svim ulazima u zgradu. Jedna grupa nosila je i sredstvo za nasilno razbijanje vrata.

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih su došle Vijesti, u pojedine prostorije policija je ušla obijanjem vrata.

Prije toga, pripadnici PJP pretresli su i dio obezbjeđenja Prve banke, čija se poslovnica nalazi u istoj zgradi.

Pretres i u Nikšiću

Nakon završetka aktivnosti u Podgorici, inspektori su se uputili ka Nikšiću, gdje je satima ranije bila opkoljena kuća Đukanovića u naselju Rastoci.

Nezvanično se navodi da su svjedoci pretresa u Nikšiću bili Miodrag Daka Davidović i Miodrag Ivanović, dok je oko 21 sat u kuću stigla i Đukanovićeva sestra, advokatica Ana Đukanović.

Aco Đukanović je najveći akcionar Prve banke, sa oko 41,5 odsto vlasništva. Ta finansijska institucija godinama je u fokusu javnosti zbog državne pomoći iz 2008. godine, kasnijih polemika o načinu vraćanja tog novca, kao i supervizorskih mjera i poslovnih pokazatelja u posljednjem periodu.

Brat bivšeg višestrukog premijera i predsjednika države Mila Đukanovića, nakon izbora 2020. godine preselio se najprije u Luksemburg, a potom u Italiju. Kako nezvanično saznaje portal Vijesti, u Crnu Goru je doputovao prije nekoliko dana.