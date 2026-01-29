Premijer Milojko Spajić poručuje da Skupština treba da razmatra normiranje srpskog jezika, dok ekološki projekti poput prečišćavanja otpadnih voda u Botunu neće biti miješani s kulturno-identitetskim pitanjima. DNP najavljuje zahtjeve Vladi i moguće političke posljedice

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić poručio je da ucjenjivački model saradnje neće biti dozvoljen nijednoj političkoj strukturi u aktuelnoj većini, te da se o vitalnim interesima Crne Gore odlučuje isključivo u zemlji.

On je naveo da je Skupština pravo mjesto za pokretanje inicijative o normiranju srpskog jezika kao službenog, uz uključivanje svih relevantnih aktera – parlamentarnih, društvenih, stručnih i akademskih. „Potpuno je razumljiva legitimna težnja najzastupljenije jezičke zajednice u Crnoj Gori, ali sve značajne teme zaslužuju punu pažnju i odgovoran pristup, kako predviđa Barometar 26, oko kojeg su saglasne sve parlamentarne stranke“, napisao je Spajić na Iksu.

Premijer je istakao i da pitanje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu predstavlja civilizacijsko i ekološko pitanje, koje ne treba miješati s kulturno-identitetskim temama. Vlada je, naglašava, dala garancije koje štite mještane Botuna i cijele Zete, a projekt je dio plana za izgradnju 32 postrojenja do 2035. godine kako bi Crna Gora ispunila ekološke standarde EU.

„Garantujem da ucjenjivački model saradnje neće biti dozvoljen nijednoj političkoj strukturi, a o vitalnim interesima Crne Gore odlučuje se isključivo u našoj zemlji“, ponovio je Spajić.

S druge strane, „Vijesti“ javljaju da bi funkcioneri Demokratske narodne partije (DNP) danas trebalo da Vladi upute zahtjeve za rješavanje nekoliko identitetskih pitanja, koja očekuju da izvršna vlast podrži kako bi ostali dio aktuelne većine.

DNP je ranije saopštila da će potpredsjednik Vlade Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević na Vladi pokrenuti dijalog zasnovan na lokalnom referendumskom rezultatu iz decembra 2025, kojim bi se uvažili stavovi stanovnika Zete o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Takođe, DNP planira inicirati ustavne promjene o normiranju srpskog jezika, izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu i izmjene Zakona o državnim simbolima kako bi trobojka bila normirana kao narodna zastava. Partija je ranije upozorila da će Zogović i Vukićević podnijeti ostavke, a poslanički i odbornički klub DNP-a otkazati podršku Vladi i gradonačelniku Podgorice, ukoliko inicijative ne dobiju podršku.