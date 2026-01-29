To je danas na pres konferenciji saopštio Zogović.

Izvor: DNP

Članovi Vlade Crne Gore iz Demokratske narodne partije (DNP) Milun Zogović i Maja Vukićević najavili su da će sjutra (petak 30. januar) na sjednici Predsjedništva DNP-a podnijeti ostavke na funkcije u Vladi.

Zogović je potpredsjednik Vlade, a Vukićević ministarka saobraćaja.

"U skladu sa zaključcima sa Predsjedništva Demokratske narodne partije (DNP) od 9. januara danas smo predali inicijativu na Vladi. U njoj smo naveli da zahtijevamo zakonsko normiranje srpskog jezika kao zvaničnog, trobojke kao zastave, dvojnog državljanstva, kao i iniciranje dijaloga Glavnog grada i mještana Botuna oko izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda", kazao je Zogović na konferenciji za medije.

On je rekao da je inicijativa juče predata na arhivi Vlade.

"Danas smo imali sjednicu na kojoj nije bilo mogućnosti predlaganja izmjena o dopuna dnevnog reda, ali smo imali mišljenje Spajća (predsjednik Vlade Milojko) da ovim treba da se bavi Skupština, a ne Vlada. On nama na taj način daje neko vrstu zelenog svijetla, ali da se time bavi Skupština. U Ustavu piše da izmjene Ustava mogu pokrenuti predsjednik, Vlada ili 25 poslanika. Mi smo predlagali formiranje Vladinog tijela koje bi pripremilo rješenja kako bi zakonodavni okvir prepoznao ono što je realnost. Građani su se izjasnili da većinski govore srpskim jezikom. Uprkos ovoj činjenici, srpski nije službeni", rekao je Zogović.

On je kazao da su se zahvalili na današnjoj sjednici Vlade premijeru Milojku Spajiću na izraženoj spremnosti i dodao da je njihova inicijativa u skladu sa Barometrom 26.

"Mi ćemo sjutra imati sjednicu Predsjedništva DNP-a na kojoj ćemo, u skladu sa onim što su naša obećanja, ispuniti ono što smo obećali građanima i sjutra ćemo na Predsjedništvu DNP-a podnijeti ostavke na funkcije ministra. Mediji nisu ni malo korektno prenijeli ono što se desilo na sjednici Vlade. Smatram da smo participacijom u Vladi Crne Gore pokazali kako se treba odnositi prema povjerenju građana. Pozivam vas da sjutra ispratite sjednicu Predsjedništva gdje će biti još odluka" , rekao je Zogović.

On je dodao da će biti konstruktivni, ako Skupština odluči da raspravlja o njihovim inicijativama.

Vijesti su ranije danas objavile da identitetski zahtjevi DNP-a na čijem je čelu Milan Knežević nisu uvršteni u dnevni red današnje sjednice Vlade.

Premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) je, nakon što je te zahtjeve na sjednici iznio Zogović, rekao da su oni legitimni, ali da nisu za Vladu već za Skupštinu, pa se o njihovom uvrštavanju u dnevni red nije ni odlučivalo - tvrde izvori redakcije sa sjednice.

Jedan od sagovornika kazao je da je Spajić saopštio na sjednici da Vladina platforma "Barometar 26" predviđa da se teme poput onih čije rješavanje traži DNP - razmatraju u parlamentu, u radnim grupama, uz širok društveni dijalog.

"... Inicijativa nije za Vladu, 'zeleno svjetlo' za parlament", poručio je Spajić, prema tvrdnjama tog izvora.

Govoreći o jednom od zahtjeva DNP-a koji nije identitetski - pokretanju dijaloga zasnovanog na rezultatima referenduma o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, "koji bi uvažio stavove" građana Zete koji su 14. decembra prošle godine rekli "ne" izgradnji kolektora - Spajić je rekao da garancije Vlade u vezi tog projekta mogu da se potvrde u Skupštini.

Sagovornici "Vijesti" tvrde da je Zogović, nakon izlaganja premijera, odgovorio da je DNP "zahvalan na razumijevanju", da im je važno što Spajić "nema ništa protiv ovih tema", te da su "zahvalni za načelnu saglasnost da se u parlamentu formira radna grupa (koja bi se bavila identitetskim pitanjima)".

Zogović je, tvrdi jedan izvor, dodao da će DNP-u biti potrebno "malo vremena" da se odredi o današnjem stavu premijera.