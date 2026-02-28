Osim toga, pronađeno je i više od 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet zaštitnih balističkih pancira i dvogled marke „Zeiss“.

Biznismen Aco Đukanović (60) uhapšen je nakon pretresa njegovih porodičnih objekata u Nikšiću, gdje je pronađena veća količina oružja i municije u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Pretresi više objekata i prostorija koje koristi Đukanović izvršeni su na osnovu naredbi mjesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću, a tokom aktivnosti prisustvovalo je i više advokata.

Tokom pretresa u Podgorici policija je izuzela određenu dokumentaciju, o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, te će tim povodom biti formiran predmet radi daljeg postupanja. Iz Uprave policije navode da zbog zaštite interesa postupka u ovom trenutku nijesu u mogućnosti da saopšte više detalja o aktivnostima sprovedenim na teritoriji glavnog grada.

Prilikom pretresa porodične kuće u mjestu Rastoci u Nikšiću, policija je pronašla veću količinu vatrenog oružja i municije, i to: lovački karabin marke „Mauser“ sa optičkim nišanom, pušku marke „Brno“ sa optičkim nišanom „Busnell“, pušku sačmaricu nepoznate marke, pištolj nepoznate marke, lovački karabin marke „M-48“, kao i pištolj marke „CZ 99 PARA“ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice.

Osim toga, pronađeno je i više od 400 komada municije različite marke i kalibra, tri prazna okvira, pet zaštitnih balističkih pancira i dvogled marke „Zeiss“. Prema navodima policije, dio oružja bio je u ilegalnom posjedu.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu Aco Đukanović uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.

Iz Uprave policije poručili su da u ovom, kao i u svim dosadašnjim predmetima, postupaju neselektivno, profesionalno i zakonito, te da nastavljaju borbu protiv kriminala sa ciljem jačanja bezbjednosti i povjerenja građana u institucije, kao i uspostavljanja vladavine prava i pravne sigurnosti.