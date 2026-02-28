Izraelski izvori navode da postoje "snažni pokazatelji" da je ajatolah Ali Hamnei tokom jutrošnjih udara mogao biti povrijeđen ili ubijen, dok zvanična potvrda još nije dostupna.

Izvor: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Postoje "sve jači pokazatelji" da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u prvoj talasnoj fazi američkih i izraelskih napada danas ujutru, tvrde izvori, a prenio je Dejli mejl.

Izraelski medij "Channel 12" javlja da su neimenovani izraelski izvori otkrili da postoje velik šanse da je vođa ili ubijen tokom jutrošnjih vazdušnih udara, ili je "barem povređen".

Zvaničnici su ranije saopštili da su napadi nanijeli "veoma značajnu štetu" vrhu iranskog režima i njegovim vojnim komandantima. Hamnei se od jutra, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad na Iran, nije javno oglašavao.

Women laughing on a rooftop in Tehran: “They hit the Supreme Leader compound.”

28 Feb 2026pic.twitter.com/W0XxueBDg9 — Khosro K Isfahani (@KhosroIsfahani)February 28, 2026

Izraelski izvori tvrde da je predsednik Donald Tramp u prvoj fazi zajedničkih raketnih udara sa Izraelom posebno ciljao vrhovnog vođu Irana.

Vjeruje se da su početne eksplozije pogodile područje blizu Hamneijevih kancelarija u Teheranu. Rezultati udara još nisu potvrđeni, a raniji izveštaji sugerišu da je vrhovni vođa prebačen iz Teherana na bezbjednu lokaciju. Kako se navodi, Hamneijeva palata i kompleks u Teheranu su tokom današnje operacije potpuno uništeni.

Izraelska državna televizija Kan javlja da "nema kontakta" sa Hamneijem i da njegovo stanje nije poznato.