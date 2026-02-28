Po predlogu SDT-a, zabranjeno raspolaganje nekretninama i novcem vrijednim više stotina hiljada eura

Viši sud u Podgorici je, u postupku finansijske istrage, na predlog Specijalnog državnog tužilaštva, odredio privremene mjere obezbjeđenja u odnosu na nepokretnu i pokretnu imovinu deset okrivljenih lica, prenosi portal Dan.

Kako navodi portal Dan, rješenjem Kris br. 124/25 od 17. februara ove godine, privremene mjere obezbjeđenja određene su za V.V., G.Č., O.R., M.K., Ž.V., B.S., I.P., V.V., S.I. i M.D, kao i za pravno lice „V.G.“ DOO Podgorica, jer postoji osnovana sumnja da je imovina stečena kriminalnom djelatnošću.

Prema informacijama koje prenosi portal Dan, okrivljenima i pomenutom pravnom licu zabranjeno je raspolaganje nekretninama u Podgorici, Danilovgradu, Budvi, Baru i Kolašinu, ukupne površine 18.939 kvadratnih metara.

Mjere se odnose na jednu stambeno-poslovnu zgradu, 28 stanova i pet kuća ukupne površine 2.257 kvadrata, sedam garaža i pomoćnih objekata površine 427 kvadrata, 11 poslovnih prostora ukupne površine 729 kvadrata, kao i na drugo zemljište površine 15.526 kvadrata. Sve zabrane evidentirane su u katastru nepokretnosti, piše portal Dan.

Osim nepokretnosti, okrivljenima i sa njima povezanim licima uskraćena je isplata gotovine sa računa u komercijalnim bankama u ukupnom iznosu od 174.465 eura.

Kako dalje prenosi portal Dan, određena je i zapljena pokretnih stvari, uključujući gotov novac u iznosu od 31.635 eura, putnička vozila, skupocjene ručne satove, vatreno i hladno oružje, kao i municiju.

Mjere su donesene u okviru finansijske istrage koju vodi Specijalno državno tužilaštvo, a cilj im je obezbjeđenje imovine za koju se sumnja da potiče iz krivičnih djela.