Predsjedništvo DNP-a prihvatilo ostavke zbog neispunjenih identitetskih zahtjeva i spora oko infrastrukturnih projekata

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Skupština Crne Gore danas je primila ostavke Miluna Zogovića i Maje Vukićević na njihove funkcije u Vladi, potvrđeno je „Vijestima“.

Predsjedništvo Demokratske narodne partije (DNP) prihvatilo je ostavke nakon što Vlada nije podržala njihove zahtjeve – uvođenje srpskog jezika kao službenog, izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu radi uvođenja dvojnih državljanstava sa Srbijom, normiranje trobojke kao „narodne zastave“ i dijalog oko izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Vukićević je naglasila da su ona i Zogović „ispoštovali datu riječ“ i podnijeli ostavke, dodajući: „Bila mi je izuzetna čast da služim Crnoj Gori i njenim građanima. Ponosna sam na rezultate Ministarstva saobraćaja“.

Prestankom mandata Zogovića, njegovim savjetnicima, među kojima je i dugogodišnji poslanik DNP-a Predrag Bulatović, takođe prestaju funkcije u Vladi.

DNP, na čijem je čelu Milan Knežević, saopštio je da napušta Vladu i vlast u Podgorici, ali ne i funkcije koje njen ili blizak kadar obavlja u državnim i gradskim preduzećima, poručivši da ih premijer Milojko Spajić „može da smijeni po potrebi“.

Nakon policijske akcije u Botunu 30. decembra prošle godine, Knežević je predložio predsjedništvu DNP-a izlazak iz Vlade, uz mogućnost ostavki na partijske i poslaničke funkcije ukoliko prijedlog ne bude prihvaćen.