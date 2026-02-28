"Vraćen sam u top 50 u svijetu!": Veljko Ražnatović blista od sreće u Rusiji, odmah se pohvalio uspjehom

Veljko Ražnatović predano trenira, a to se vidi i po njegovim rezultatima.

Izvor: Instagram/ac3isb4ck

Bokser Veljko Ražnatović pohvalio se danas sjajnim rezultatima kada je u pitanju sport, pa je na Instagramu okačio vijest da je vraćen na listu top 50 boksera u svijetu.

Naime, on je pokazao sliku sa rang liste, te je napisao i da se tek očekuju lepe vijesti.

Pogledajte fotografije Veljka:

Veljka je javno podržao poznati MMA borac koji mu je posalo brutalnu poruku, a Ražnatović već neko vrijeme trenira u Rusiji, gdje radi u jakim i zahtjevnim uslovima, daleko od porodice i prijatelja. Njegov fokus je isključivo na treningu, fizičkoj spremnosti i napretku u ringu.

"Vraćen sam u top 50 u svijetu! Uskoro velike vijesti ako Bog dan", napisao je Veljko preko fotografije koju je objavio na Instagramu.