13 godina nakon otkazivanja možemo da gledamo hit sci-fi seriju: Gledaci je obožavali, evo gdje je dostupna

Trenutno je serija dostupna na Pluto TV-u.

Izvor: Youtube printscreen/Terrific TV Shows

Otprilike 13 godina nakon što je prerano završena, jedna od najboljih modernih naučnofantastičnih serija, "Fringe", dobija novi striming dom.

Seriju su kreirali Džej Džej Abrams, Aleks Kurcman i Roberto Orsi, a prati agentkinju FBI-ja Oliviju Danam, ekscentričnog naučnika dr Voltera Bišopa i njegovog otuđenog sina Pitera. Zajedno formiraju specijalnu jedinicu "Fringe diviziju", koja istražuje paranormalne i neobične naučne slučajeve, uz veliku priču o paralelnom univerzumu sa kojim su glavni junaci lično povezani.



Glavne uloge tumače Ana Torv, Džošua Džekson i Džon Noubl. Iako je serija tokom emitovanja imala pad gledanosti, naročito nakon premještanja u "nezgodni" petak uveče, kasnije je stekla status kultnog hita. Zbog slabijih rejtinga završena je skraćenom petom sezonom, ali je dobila zaokružen kraj koji su fanovi uglavnom dobro prihvatili.

Zanimljivo je i to što je serija, iako je bila dostupna na drugim platformama, sada licencirana Pluto TV-u, što otvara pitanje da li će još neki veliki naslovi krenuti istim putem.