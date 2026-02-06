Nakon ostavke Vukićević, konstatovane u ponedjeljak, Vlada je istog dana za koordinatora Ministarstva saobraćaja odredila Filipa Radulovića (Pokret Evropa sad), čelnika resora pomorstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Novoj srpskoj demokratiji (NSD) Andrije Mandića mogla bi da pripadne funkcija ministra saobraćaja, koja je upražnjena nakon nedavnog odlaska Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića iz Vlade - saznaju “Vijesti”.

Izvor redakcije "Vijesti" upućen u dešavanja u izvršnoj vlasti, tvrdi da još ništa nije odlučeno povodom popune pozicije koju je pokrivala DNP-ova Maja Vukićević, ali da je opcija koja se razmatra da se to mjesto dodijeli Mandićevoj stranci.

Kad je riječ o funkciji potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, drugoj koju je DNP-a imao u njoj i koju je obavljao Milun Zogović, sagovornik kaže da će se vidjeti “hoće li to mjesto ostati u tom formatu”.

Drugi izvor “Vijesti”, koji je dio izvršne vlasti Milojka Spajića (Pokret Evropa sad), tvrdi da se “svakako ide u pravcu” toga da NSD-u pripadne pozicija ministra saobraćaja, kao, kako je rekao “zalog za žrtvu” što, uprkos pritiscima dijela javnosti na njih nakon izlaska DNP-a iz Vlade, ostaju u njoj.

Međutim, taj sagovornik navodi da je, ako bi bilo odlučeno da se NSD-u da resor saobraćaja, opcija da se to ministarstvo prethodno “osakati” uredbom, tako što bi iz njega bio izuzet važan dio - Uprava za saobraćaj.

Nakon ostavke Vukićević, konstatovane u ponedjeljak, Vlada je istog dana za koordinatora Ministarstva saobraćaja odredila Filipa Radulovića (Pokret Evropa sad), čelnika resora pomorstva. On je do ljeta 2024. godine bio na čelu objedinjenog ministarstva saobraćaja i pomorstva, iz kog je tada, zbog rekonstrukcije Vlade, izdvojen saobraćaj.

ako Spajićev kabinet podržavaju od njegovog formiranja u jesen 2023, NSD i DNP u njega su ušli rekonstrukcijom. Kneževićevoj partiji pripala su tada dva pomenuta mjesta, dok je NSD dobio funkciju potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i odnose s vjerskim zajednicama, koju obavlja Budimir Aleksić, te pozicije ministara turizma i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koje pokrivaju Simonida Kordić i Slaven Radunović.

DNP je prije nekoliko dana napustio državnu vlast i vladajuću koaliciju u Podgorici, nakon što je Vlada prošle sedmice odbila da podrži njihove zahtjeve o rješavanju identitetskih pitanja, odnosno - uvođenju srpskog jezika kao službenog, mijenjanju Zakona o crnogorskom državljanstvu (uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom), kao i normiranju trobojke kao “narodne zastave”. Uz to, DNP je tražio i dijalog o, za njih spornoj, izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun.

Nakon odlaska DNP-a u opoziciju, većina na državnom nivou ostaje stabilna, dok je u Podgorici nastala ozbiljna kriza vlasti zbog koje je upitan njen opstanak.

Uz to, otvoreno je i pitanje opstanka koalicije “Za budućnost Crne Gore”, koju čine NSD i DNP. Knežević je prije nekoliko dana saopštio da ga je predsjedništvo stranke zadužilo da u što skorijem roku inicira razgovor s Mandićem o budućnosti njihovog saveza.