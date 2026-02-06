Nakon ostavke Vukićević, konstatovane u ponedjeljak, Vlada je istog dana za koordinatora Ministarstva saobraćaja odredila Filipa Radulovića (Pokret Evropa sad), čelnika resora pomorstva.
Novoj srpskoj demokratiji (NSD) Andrije Mandića mogla bi da pripadne funkcija ministra saobraćaja, koja je upražnjena nakon nedavnog odlaska Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića iz Vlade - saznaju “Vijesti”.
Izvor redakcije "Vijesti" upućen u dešavanja u izvršnoj vlasti, tvrdi da još ništa nije odlučeno povodom popune pozicije koju je pokrivala DNP-ova Maja Vukićević, ali da je opcija koja se razmatra da se to mjesto dodijeli Mandićevoj stranci.
Kad je riječ o funkciji potpredsjednika Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj, drugoj koju je DNP-a imao u njoj i koju je obavljao Milun Zogović, sagovornik kaže da će se vidjeti “hoće li to mjesto ostati u tom formatu”.
Drugi izvor “Vijesti”, koji je dio izvršne vlasti Milojka Spajića (Pokret Evropa sad), tvrdi da se “svakako ide u pravcu” toga da NSD-u pripadne pozicija ministra saobraćaja, kao, kako je rekao “zalog za žrtvu” što, uprkos pritiscima dijela javnosti na njih nakon izlaska DNP-a iz Vlade, ostaju u njoj.
Međutim, taj sagovornik navodi da je, ako bi bilo odlučeno da se NSD-u da resor saobraćaja, opcija da se to ministarstvo prethodno “osakati” uredbom, tako što bi iz njega bio izuzet važan dio - Uprava za saobraćaj.
Nakon ostavke Vukićević, konstatovane u ponedjeljak, Vlada je istog dana za koordinatora Ministarstva saobraćaja odredila Filipa Radulovića (Pokret Evropa sad), čelnika resora pomorstva. On je do ljeta 2024. godine bio na čelu objedinjenog ministarstva saobraćaja i pomorstva, iz kog je tada, zbog rekonstrukcije Vlade, izdvojen saobraćaj.
ako Spajićev kabinet podržavaju od njegovog formiranja u jesen 2023, NSD i DNP u njega su ušli rekonstrukcijom. Kneževićevoj partiji pripala su tada dva pomenuta mjesta, dok je NSD dobio funkciju potpredsjednika Vlade za obrazovanje, nauku i odnose s vjerskim zajednicama, koju obavlja Budimir Aleksić, te pozicije ministara turizma i prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koje pokrivaju Simonida Kordić i Slaven Radunović.
DNP je prije nekoliko dana napustio državnu vlast i vladajuću koaliciju u Podgorici, nakon što je Vlada prošle sedmice odbila da podrži njihove zahtjeve o rješavanju identitetskih pitanja, odnosno - uvođenju srpskog jezika kao službenog, mijenjanju Zakona o crnogorskom državljanstvu (uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom), kao i normiranju trobojke kao “narodne zastave”. Uz to, DNP je tražio i dijalog o, za njih spornoj, izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun.
Nakon odlaska DNP-a u opoziciju, većina na državnom nivou ostaje stabilna, dok je u Podgorici nastala ozbiljna kriza vlasti zbog koje je upitan njen opstanak.
Uz to, otvoreno je i pitanje opstanka koalicije “Za budućnost Crne Gore”, koju čine NSD i DNP. Knežević je prije nekoliko dana saopštio da ga je predsjedništvo stranke zadužilo da u što skorijem roku inicira razgovor s Mandićem o budućnosti njihovog saveza.