Tramp se ponovo oglasio nakon napada na Iran.

Izvor: Shutterstock/printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp kratko se oglasio za "Washington Post" nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Države zajedno napale Iran, prenosi "Al Džazira". On je u svom prvom zvaničnom obraćanju najavio odmazdu i apelovao je na vlasti u Iranu da se predaju ili ih čeka sigurna smrt.

"Sve što želim jeste bezbedna nacija, to ćemo i imati. Želim slobodu za te ljude", rekao je Tramp.

Pogledajte fotografije napada na Iran