Predsjedništvo DNP-a obavezalo je Kneževića da zakaže sastanak sa liderom Nove srpske demokratije Andrijom Mandićem o nastavku saradnje koalicije "Za budućnost Crne Gore".

Izvor: MONDO

Predsjedništvo Demokratske narodne partije (DNP) jednoglasno je danas na sjednici donijelo odluku o otkazivanju podrške Vladi, dok klub odbornika te partije otkazuje podršku gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću, kazao je predsjednik DNP-a Milan Knežević.

Klub poslanika će predati u skupštinsku proceduru predlog za imenovanje trobojke kao narodne zastave, ali i izmjene Zakona o crnogorskom državljanstvu, kazao je Knežević na konferenciji za medije nakon sjednica.

Predsjednišvo DNP-a okupilo se danas na sjednici, nakon što su članovi Vlade iz te stranke - Maja Vukićević i Milun Zogović - juče najavili da će tom partijskom tijelu danas podnijeti ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti.

Mještani Botuna su se okupili ispred prostorija DNP-a da pruže podršku.

Sa mještanima tog zetskog naselja, koji se protive gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, više puta su protestovali i Knežević i Asanović.

Knežević je rekao da su zahvalni Botunjanima što su danas došli.

"Borićemo se i dalje za sve one principe, među kojima i interes građana Zete i Botuna. Ja bih vas pozvao da ostanete jedinstveni i u tome ćete imati našu iskrenu podršku".

Mještanin Botuna Jagoš Bećirović kazao je da su se okupili samoinicijativno, da daju podršku "partiji koja napušta vlast i koja je održala riječ", ali i pokazala da "nije sve u foteljama, kao što su to uradili Slaven Radunović i ostali koji su jedva čekali da je se dokopaju."

Časno je bilo napustiti vlast u kojoj te "niko ništa ne pita", rekao je Bećirović.

Govoreći o tome što je juče zapečaćeno gradilište postrojenja u Botunu, Bećirović je odgovorio: "Da Bog da se nikad ne otpečatilo".