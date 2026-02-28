U obraćanju, Ibrahimović je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se događaj održava u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović otvorio je danas Regionalno diplomatsko skijaško takmičenje, koje je održano u Kolašinu, uz učešće brojnih predstavnika diplomatskog kora iz država regiona.

"Govoreći o značaju današnjeg okupljanja, ministar je istakao da se današnji događaj realizuje na inicijativu ambasada Crne Gore i Republike Češke u Tirani, kojima su se pridružile i ambasade Republike Hrvatske, Republike Slovenije i Republike Slovačke u Tirani, uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Izrazio je zahvalnost svim partnerima na zajedničkom angažmanu, ocijenivši da ovakav vid susreta ima potencijal da preraste u lijepu tradiciju koja dodatno učvršćuje regionalne veze i podstiče saradnju kroz sport i neformalni dijalog", navodi se u saopštenju MVP-a.

U obraćanju, Ibrahimović je istakao da mu predstavlja posebnu čast što se događaj održava u godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, potvrđujući svoju poziciju pouzdane članice NATO-a, najnaprednijeg kandidata u procesu pristupanja Evropskoj uniji i dobrog susjeda.

Podsjetio je da Crna Gora u ovoj godini predsjedava Berlinskom procesu, kao i Fondu za Zapadni Balkan, te da će u novembru preuzeti predsjedavanje Komitetu ministara Savjeta Evrope. Istakao je, takođe, da će Crna Gora biti domaćin Samita Evropska unija – Zapadni Balkan u Tivtu.

"Poseban osvrt ministar je posvetio istoriji skijanja u Crnoj Gori, podsjećajući da je prije 135 godina norveški kapetan i avanturista Henrik Angel donio prve skije u Crnu Goru, te na inicijativu knjaza Nikole I Petrovića Njegoša na padinama Lovćena 1892. osnovao prvi skijaški klub i školu skijanja na Balkanu. Time je, kako je naveo, udaren temelj tradicije zimskih sportova u našoj zemlji", navodi se.

Ministar je ukazao i na značaj regionalne saradnje u oblasti sporta i infrastrukture, izražavajući uvjerenje da kontinuirano unapređenje povezanosti, standarda i usluga može doprinijeti dodatnom razvoju regiona, pa i ambiciji da se u budućnosti razmatra organizacija velikih međunarodnih sportskih takmičenja.

Istakao je da Crna Gora, koja ove godine obilježava 35 godina od usvajanja Deklaracije o proglašenju Crne Gore ekološkom državom, ostaje snažno posvećena održivom razvoju, očuvanju prirodnih resursa i unapređenju kvaliteta života građana, uz jačanje vladavine prava i evropskih vrijednosti. U tom kontekstu, naglasio je da multikulturalnost, sklad i otvorenost predstavljaju trajne vrijednosti crnogorskog društva.

"Zaključujući obraćanje, ministar Ibrahimović je poručio da vjeruje da će današnji susreti i sportsko nadmetanje dodatno učvrstiti prijateljske veze među državama regiona, te da će utisci učesnika biti najbolja potvrda da je Crna Gora zemlja bogatstva različitosti, mogućnosti i iskrenog gostoprimstva", navodi se u saopštenju.