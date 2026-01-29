Premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) je, nakon što je te zahtjeve na sjednici iznio potpredsjednik izvršne vlasti i funkcioner DNP-a Milun Zogović, rekao da su oni legitimni, ali da nisu za Vladu već za Skupštinu - tvrde izvori redakcije sa sjednice.

Izvor: Vlada Crne Gore

Identitetski zahtjevi Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića nisu uvršteni u dnevni red današnje sjednice Vlade - saznaju "Vijesti".

Premijer Milojko Spajić (Pokret Evropa sad) je, nakon što je te zahtjeve na sjednici iznio potpredsjednik izvršne vlasti i funkcioner DNP-a Milun Zogović, rekao da su oni legitimni, ali da nisu za Vladu već za Skupštinu - tvrde izvori redakcije sa sjednice.

Jedan od sagovornik kazao je da je Spajić saopštio na sjednici da Vladina platforma "Barometar 26" predviđa da se teme poput onih čije rješavanje traži DNP - razmatraju u parlamentu, u radnim grupama, uz širok društveni dijalog.

"... Inicijativa nije za Vladu, 'zeleno svjetlo' za parlament", poručio je Spajić, prema tvrdnjama tog izvora.

Govoreći o jednom od zahtjeva DNP-a koji nije identitetski - pokretanju dijaloga zasnovanog na rezultatima referenduma o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, "koji bi uvažio stavove" građana Zete koji su 14. decembra prošle godine rekli "ne" izgradnji kolektora - Spajić je rekao da garancije Vlade u vezi tog projekta mogu da se potvrde u Skupštini.

Sagovornici "Vijesti" tvrde da je Zogović, nakon izlaganja premijera, odgovorio da je DNP "zahvalan na razumijevanju", da im je važno što Spajić "nema ništa protiv ovih tema", te da su "zahvalni za načelnu saglasnost da se u parlamentu formira radna grupa (koja bi se bavila identitetskim pitanjima)".

Zogović je, tvrdi jedan izvor, dodao da će DNP-u biti potrebno "malo vremena" da se odredi o današnjem stavu premijera.

DNP zahtijeva da se trobojka normira kao "narodna zastava", da se iniciraju promjene Ustava kako bi srpski jezik, uz crnogorski, postao službeni, izmjenu Zakona o državljanstvu kako bi se uvelo dvojno državljanstvo sa Srbijom, te pokretanje dijaloga u vezi kolektora u Botunu.

Ako njihovi zahtjevi ne dobiju podršku izvršne vlasti, iz Kneževićeve stranke tvrdili su da će Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević podnijeti ostavke, da će poslanički klub DNP-a uskratiti podršku Spajiću u državnom parlamentu, a gradonačelniku Podgorice Saši Mujoviću u gradskom.

Nakon što je 30. decembra prošle godine policija u Botunu izvela akciju kojom je prekinula dvomjesečni protest mještana tog zetskog naselja protiv plana da se tu izgradi kolektor, Knežević je rekao da će predložiti predsjedništvu DNP-a izlazak iz “krvave Vlade”, te da će, ako to partijsko tijelo ne prihvati njegov predlog, podnijeti ostavke na poslaničku funkciju i mjesto šefa partije.

Međutim, DNP nije izašao iz vlasti, već je najavio da će Vladi ispostaviti zahtjeve, dok Knežević, uprkos obećanju, nije podnio ostavku.

Eventualni izlazak DNP-a iz Vlade ne bi ugrozio njen opstanak. Međutim, izlazak iz vladajuće koalicije u Podgorici doveo bi u pitanje opstanak vlasti u glavnom gradu.