Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović poručio je sa protesta mještana Botuna u Donjoj Gorici da Demokratska narodna partija više neće učestvovati u vlasti u Glavnom gradu, navodeći da je odluka donesena zbog nastavka radova na postrojenju.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Predsjednik Opštine Zeta i funkcioner Demokratske narodne partije (DNP) Mihailo Asanović saopštio je danas, tokom protesta mještana Botuna u Donjoj Gorici, da ta partija više neće biti dio vlasti u Glavnom gradu, prenosi RTCG.

Asanović je poručio da će se već na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada vidjeti da li će odbornici DNP-a učestvovati u njenom radu, dovodeći u pitanje stabilnost postojeće većine. On je naveo da će gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i njegova šefica Kabineta Vesna Brajović morati sami obezbijediti podršku za upravljanje gradom, sugerišući da bi je mogli tražiti u redovima Demokratske partije socijalista.

„Neka im je sa srećom, mi u toj vlasti više nećemo učestvovati“, poručio je Asanović.

On je kazao da su mještani Botuna nastavili mirne protestne blokade zbog radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom naselju. Podsjetio je i na događaje od prije Nove godine, kada je, kako je naveo, masovno okupljanje građana moglo eskalirati u ozbiljne incidente.

Prema njegovim riječima, tada su Uprava policije i pojedini predstavnici vlasti apelovali da se protesti obustave, uz obećanje da će policija biti povučena i da će biti uveden moratorijum na gradnju postrojenja, što je u tom trenutku, kako je istakao, odgovaralo nadležnima.