Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da on i lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić drugačije vide pravce za ostvarivanje interesa Srba u Crnoj Gori.

Rekao je da njih dvojice tek treba da razgovaraju o budućnosti koalicije “Za budućnost Crne Gore”, a da će stranački organi DNP-a i NSD-a donijeti odluku o tome da li će nastaviti saradnju u okviru tog političkog saveza.

“S kolegom Mandićem imam prijateljske odnose, ali, svakako, drugačije vidimo pravce za ostvarivanje interesa srpskog naroda u Crnoj Gori. Ako mene pitate, malo je neobično da jedan dio koalicije bude u opoziciji, a drugi u vlasti. Zbog toga kolega Mandić i ja smatramo da na stranačkim organima analiziramo novonastalu situaciju. Nakon toga ćemo imati razgovore i javnost će biti blagovremeno obaviještena da li nastavljamo naš koalicioni odnos ili ne”, rekao je Knežević u emisiji “Oko” na Radio-televiziji Srbije, a prenose Vijesti.

Rekao je i da Mandić ima potpuno legitimno političko pravo da vodi svoju stranku “na način na koji on misli i na način na koji smatra da će modeli političkog djelovanja dovesti do realizacije ciljeva njegove stranke”.

Knežević je objasnio da je ključni razlog za to što je DNP napustio Vladu bilo “odbijanje onoga što su osnovna prava lingvističke većine u Crnoj Gori, koja se izjasnila da govori srpskim jezikom”, i da smatraju da treba kroz drugi vid institucionalnog djelovanja da se bore za ostvarivanje svojih ideoloških ciljeva.

Lider DNP-a je rekao da nisu dovodili u pitanje normiranje crnogorskog jezika kao službenog u Ustavu, već da su tražili samo dopunu – da takav status ima i srpski.

“U Crnoj Gori postoje dva fakulteta za crnogorski jezik. Jedan je u Nikšiću, sa 30 grafema, i drugi je na Cetinju, sa 32 grafeme. I to vam najbolje govori koliko se primio taj tzv. crnogorski jezik u narodu Crne Gore i da se radilo o jednom lingvističkom, nakaradnom inženjeringu, koji je pokušavao da napravi nekog novog Crnogorca, operisanog od srpskog jezika, zajedničke istorije, kulture i tradicije, i same duhovnosti, književnosti sa Srbijom i srpskim narodom”, tvrdi on.

Ponavljajući da ne traže izmjene, već dopune Ustava, kazao je da to znači da “nema potrebe da se ide na referendum”

Kaže da su DNP-u za realizaciju izmjena Zakona o crnogorskom državljanstvu i proglašenje trobojke “narodnom zastavom” dovoljni glasovi NSD-a, Pokreta Evropa sad i Demokrata.

“Za dopune Ustava neophodno je da imamo dvije trećine i politički dogovor, koji u ovom trenutku gospodin Spajić ne želi da podrži i uputio nas je na radne grupe. A znate, kad u Crnoj Gori formirate radnu grupu, to znači da nešto ne želite da završite. Nama je bilo jasno da je bježanje od ovih suštinskih, građanskih i elementarnih prava, ne samo srpskog naroda, nego govornika srpskim jezikom, ustvari došlo od određenih ambasadora koji ovdje opredjeljuju značajne političke procese, uključujući i ovaj”, tvrdi Knežević.