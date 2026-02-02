“Narodna istorijska zastava je crvena, plava, bijela sa jednakim poljima”, istakao je Knežević na konferenciji za medije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Demokratske narodne partije (DNP) predali su u skupštinsku proceduru predlog dopuna Zakona o državnim simbolima.

Lider i poslanik te partije Milan Knežević je kazao da su, kao amandman, predložili uvođenje novih članova, po kojma bi se trobojka standardizovala kao "narodna i istorijska", te da bi bila istaknuta na zgradi Skupštine, predsjednika, ali i da se ističe na dan proslave Dana državosti, kao i prilikom dana žalosti, te da se može isticati prilikom prijema i drugih svečanosti.

On je istakao da su, na taj način, započeli sa inicijativama koje su im odbijene na Vladi, te da "ne traže izmjene već dopune".

"Dopune znače da državna zastava ostaje u zakonu tu gdje je, samo se dodaje narodna i obaveze njenog isticanja", objasnio je.

Odgovarajući na pitanje novinara o situaciji u Glavnom gradu, Knežević je odgovorio da očekuje da gradonačelnik Saša Mujović podnese ostavku, jer većina ne postoji, te da je "jedini spas sa DPS-om".

Na pitanje da li je bilo razgovora sa koalicionim partnerom Andrijom Mandićem, Knežević je odgovorio da još uvijek nije, te da odluku o nastavku koalicije moraju da obave stranački organi njegove partije, ali i Mandićeve Nove srpske demokratije.